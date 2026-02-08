Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата е разследвала хижа "Петрохан", но е прекратила делото

Не е ясно дали изобщо е работено по сигнала

Днес, 07:46
Открити са три тела и автомобил, които бяха обявени за издирване, свързани със случая "Петрохан", съобщи снощи директорът на националната полиция Захари Васков. Той отказа да коментира версии, но беше категоричен, че се работи по абсолютно всяка.
Булфото
Открити са три тела и автомобил, които бяха обявени за издирване, свързани със случая "Петрохан", съобщи снощи директорът на националната полиция Захари Васков. Той отказа да коментира версии, но беше категоричен, че се работи по абсолютно всяка.

В прокуратурата е имало разследване по доклада на ДАНС за хижа "Петрохан" и сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". То е водено в продължение на близо година, но е прекратено през декември 2025 г. Това научи "Сега" от източници от държавното обвинение.

Хижата, както и сдружението са в центъра на общественото внимание вече цяла седмица, след като първо край хижата бяха намерени трима смъртоносно простреляни в главата мъже, а след седмица издирване, вчера стана ясно, че са открити собственикът на хижата Ивайло Калушев, както и Николай Златков и 15-годишният тийнейджър. Цяла седмица липсата на адекватна информация от властите само подхранва спекулациите.

През седмицата и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев обясни, че преди 2 г. е имало сигнал за сексуални посегателства над деца и за паравоенни структури, които са се разположили на територията на хижата. Били установени данни за престъпление, които са пратени на прокуратурата. По информация на "Сега" Софийската градска прокуратура е получила папките от ДАНС на 4 февруари м.г., като те са носили и гриф "секретно". Тъй като мястото не се намира в района на градската прокуратура, преписката е пратена на Софийската окръжна прокуратура. Тя пък, надолу по веригата, я праща на Районната прокуратура в Костинброд. Образувано е разследване, което е прекратено след около 10 месеца - през декември миналата година. Това хипотетично се случва, когато не е доказано престъпление или е установено, че престъпление няма.

И така възникват различни въпроси, като например:

- Защо хижата не е претърсена?

- Какво е извършила прокуратурата по разследването?

- Какво са правили по темата ГДБОП и Агенцията за закрила на детето, които също са получили сигнала, пратен и до ДАНС?

Миналата седмица Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор, специално се появи пред избрани медии, след като месеци наред избягва журналистите, за да съобщи, че случилото се в "Петрохан" е по-фрапиращо от сериала "Туин Пийкс", а той самият бил още по-шокиран от дейността на въпросното сдружение, чиято дейност определи като не "богоугодна". Сарафов обаче и дума не каза за това, че разследване е имало, но то е прекратено.

Вчера, след откриването на тримата, убити в кемпера близо до връх Околчица, коментари имаше единствено от МВР. Досега прокуратурата се ограничава само с недомлъвките и внушенията, направени от Сарафов. 

Сарафов определи случая "Петрохан" като по-фрапиращ от "Туин Пийкс"
Като по-фрапиращ от сериала "Туин Пийкс" определи случая с тройното убийство в хижа "Петрохан" Борислав Сарафов, който продължава да се представя за изпълняващ функциите главен прокурор.
СЕГА
04 Февр. 2026

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Петрохан, Ивайло Калушев

Още новини по темата

Откриха мъртви и другите трима от Петрохан
08 Февр. 2026

Яни Макулев: Не, Иво Калушев не е убиец
07 Февр. 2026

Пожарът в хижата в Петрохан не е засегнал част от камерите
07 Февр. 2026

МВР е по следите на собственика на хижа "Петрохан"
06 Февр. 2026

Дете и младеж са в неизвестност заедно със собственика на хижа "Петрохан"
06 Февр. 2026

Митов нареди проверка на полицията заради убийствата на Петрохан
05 Февр. 2026

5 неудобни въпроса за мистерията в Петрохан
04 Февр. 2026

Сарафов определи случая "Петрохан" като по-фрапиращ от "Туин Пийкс"
04 Февр. 2026

Версиите за смъртта на тримата мъже край Петрохан - мафия, секта, Мексико, екология
03 Февр. 2026

Убитите в хижа "Петрохан" са били от паравоенна дружинка
03 Февр. 2026

Прокуратурата: Разследваме убийство на тримата мъже
02 Февр. 2026

Зима обхваща страната
29 Ноем. 2024

Сняг покри прохода Петрохан
09 Окт. 2021

Реките извадиха на показ несметни количества боклуци
13 Яну. 2021

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: 9 години не стигнаха на Радев да изкачи върха на властта
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?