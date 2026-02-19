Медия без
Новият МВР-шеф допусна да има чуждестранна експертиза по "Петрохан"

Днес, 16:30
Емил Дечев
БГНЕС
Емил Дечев

Новият вътрешен министър Емил Дечев допусна възможността да има и чуждестранна експертиза по трагедията в хижа "Петрохан" и до връх Околчица, при която бяха открити мъртвите тела на 6 души.

"Ще направим преглед на нашите служители по случаите в хижа „Петрохан“ и „Околчица“. Ако има възможност ще съдействаме за разкриване на обективната истина. Готови сме да помагаме, ако се наложи, и с чуждестранна експертиза", заяви при приемането на поста Дечев, цитиран от БТА. Новият МВР-шеф е наказателен съдия от Софийски градски съд..

Той обърна внимание, че МВР няма последната дума по тези два случая, които, по неговите думи, е много вероятно да са един. "Последната дума е на прокуратурата. Има две висящи дела, по които има наблюдаващи прокурори, които следят какво се случва с разследването", обясни Дечев.  

"Ще направим всичко, като ръководство на МВР, да дадем възможност на кадрите на ведомството да изпълнят своя дял от отговорността за провеждане на честни избори", каза още служебният министър на вътрешните работи пред журналисти, след като пое поста от Даниел Митов.

Дечев допълни, че не само МВР отговаря за честните и свободни избори. Такова задължение имат партиите, неправителствените организации, Централната избирателна комисия и "Информационно обслужване". Ние няма да избягаме от нашата част от отговорността и ще дадем всичко от себе си, заяви вътрешният министър.  

Като съдия дълбоко вярвам, че „правова държава“ не е куха фраза в Конституцията и поради това в работата си ръководството на МВР ще се води от решението на Конституционния съд, с което 16 депутати излязоха от Народното събрание, а на тяхно място влязоха други 16 и се сформира нова парламентарна група, каза още Дечев.

Дечев посочи, че с Даниел Митов са говорили по различни важни въпроси, включително и за трагедията на Петрохан и под Околчица.

Ключови думи:

Петрохан

