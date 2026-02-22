Борислав Сандов: Моето доверие към групата в Петрохан не е провалено

Дадох кредит на доверие към една млада организация и този кредит не е провален. По отношение на околната среда нямаме нарушения в района на Петрохан, откакто те са наоколо. Ходил съм три пъти в хижата и не съм видял нищо притеснително.

Това коментира в ефира на bTV бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов по повод трагедията в Петрохан и подписаното от него споразумение с неправителствената организация “Национална агенция за контрол на защитените територия”, с което организацията е получила право да осъществява мониторинг и контрол на територията.

Не съм съгласувал споразумението с НАКЗТ с дирекции в МОСВ, защото процедурата не изисква такова съгласуване. Това е все едно да съгласувам с пиара си дали да се снимам с хора, които защитават околната среда, заяви Сандов. Той за пореден път обясни, че съществува законова възможност за делегиране на контролни правомощия в сферата на околната среда, има конституционно решение в тази посока, но в случая не става въпрос за делегирани такива отговорности. Организацията няма право да санкционира, каквато възможност законът дава, коментира Сандов.

Той отхвърли като несвързани с реалността спекулации, че споразумението с НАКЗТ е резултат от политически обвързаности и атакува директор на правната дирекция на МОСВ - дъщеря на дългогодишен кмет на Берковица, за атаките по тази линия срещу него. При министър Росица Карамфилова бил изпратен и сигнал до прокуратурата, който не довел до нищо.

На въпрос за собственото си присъствие в хижата Сандов коментира, че е ходил три пъти там - веднъж за 5-10 минути, за да провери дали обектът е подходящ за обучения, втори път - заради нуждата от събиране на подкрепа за съпротива срещу вредни промени в Закона за горите, предложени от ДПС и трети път - когато ходил да бере боровинки.

“Виждал съм едно изключително уважително отношение. Не съм забелязвал признаци за секта, ако беше секта, защо не се е разширила? Виждал съм будистките мотиви, но това не е признак да проявиш съмнение. Знам, че българското общество е консервативно, но за мен това не е причина за съмнение. Виждал съм и най-малката жертва, впечатлението ми беше, че това е синът на Калушев. Той се държеше по такъв начин, такова беше и обратното впечатление. В никакъв случай не съм видял нещо, което да ме разтревожи”, коментира Сандов. Той изрази недоумение защо в общественото пространство се говори за криминално поведение на всички, докато само за 1 от групата има подобни съмнения. Единственото нередно нещо, което Сандов призна по линия на организацията, бяха тежкото въоръжение и загражденията.