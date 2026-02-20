Вътрешният министър задейства отстраняването на главния секретар на МВР

Служебният вътрешен министър Емил Дечев иска да бъде освободен главният секретар на МВР Мирослав Рашков. Това потвърди пред "Сега" Дечев. Мотивите му ще са ясни в понеделник, когато е заседанието на Министерския съвет, който трябва да реши да предложи на президента смяната. За да бъде завършена процедурата, е нужен и президентски указ. Все още не е ясно кой ще бъде предложен за ключовия пост на Рашков.

Румен Радев подписа указа за назначаването на Мирослав Рашков като титулярен главен секретар, след като преди това правителството на Росен Желязков предложи за нов мандат един от най-доверените хора на Радев - шефа на Националната служба за охрана Емил Тонев. Премиерът Росен Желязков предупреди тогава, че правителството ще изпълни ангажимента да пусне процедурата, "водено от разбирането за партниране с останалите институции по отношение на конституционно установените задължения, когато става въпрос за военизирана структура на НСО, която е част от въоръжените сили и от правомощията на президента като върховен главнокомандващ". Така че назначението на Рашков беше като ответен жест.

Рашков има висше икономическо образование от ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР, гласи официалната му биография.

В МВР е от 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и "Криминална полиция" при ОДМВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в националната полиция. От 2017 до 2022 г. е в "Икономическа полиция" при ОДМВР - София, а после за кратко е началник на сектор "Изпиране на пари" при ГДБОП. От 12 юли 2023 г. той е зам.-директор на ГДБОП. А година по-късно е преназначен за директор на националната полиция. На 20 февруари 2025 г. вътрешният министър тогава Даниел Митов го прави заместник главен секретар. На 2 септември 2025 г. излиза и президентския указ, с който става главен секретар.

По информация на "Сега" Дечев не е искал оставки сред хората, ангажирани с разследването на случая "Петрохан", каквато информация се появи в някои сайтове. Възможно е обаче да има смени в областните дирекции на МВР, каквито обичайно се случват с всеки нов вътрешен министър.

По-късно от МВР излязоха с официално съобщение, че "още в първото си изявление след встъпването в длъжност министър Дечев заяви, че приоритетно ще бъде направен преглед на работата на служителите на МВР по случаите "Петрохан" и "Околчица". На следващ етап може да се формулират изводи и оценки за конкретните действия. В този смисъл, твърденията за искане на "оставки" на работещите по двете досъдебни производства не отговарят на истината".