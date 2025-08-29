Медия без
Радев подписа указа - Мирослав Рашков е главен секретар на МВР

29 Авг. 2025Обновена
Мирослав Рашков
БГНЕС
Мирослав Рашков

Президентът Румен Радев подписа днес указ за назначаването на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР, съобщи прессекретариатът на държавния глава. Рашков беше предложен за поста, който досега заемаше като и.д., за титуляр, от правителството. "Предложението ни се базира на работата, политическата неутралност на Мирослав Рашков и неговия потенциал да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни", коментира Росен Желязков.

Мирослав Рашков е роден на 9 декември 1972 г. в Шумен. Завършил е висше икономическо образование във Великотърновски университет. Преминал е курсове за обучение и професионална подготовка в Академията на МВР, гласи официалната му биография. Преминал е и обучение в ILEA. В МВР работи от 2006 г. До 2013 г. е разузнавач и началник на група в секторите "Икономическа полиция" и „Криминална полиция“ при Областна дирекция на МВР - Велико Търново. След това кариерата му продължава в ГД „Национална полиция“, първоначално като разузнавач, а след това началник на сектор и впоследствие началник на отдел "Икономическа полиция". От 2017 до 2022 г. е в "Криминална полиция" при ОДМВР – София, а от 2022 до 2023 г. е началник на сектор „Изпиране на пари“ при ГДБОП. От 12 юли 2023 г. е заместник-директор на ГДБОП. От 27 август 2024 г. е преназначен за директор на ГДНП. От 20 февруари 2025 г. е преназначен на длъжност заместник главен секретар.

Според ПП-ДБ Рашков е свързан с лидера на ДПС-НН и санкциониран от САЩ и Великобритания за корупция Делян Пеевски.

НОВО ЗВЕНО

МВР съобщи, че създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари. МВР шефът Даниел Митов обяснил това по време на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на американското посолство. В звеното ще участват служители на Националната полиция, на ГДБОП, както и на други български институции и служби. За ръководител е определен заместник-директорът на Националната полиция, старши комисар Явор Серафимов.

