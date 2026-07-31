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Евродепутат осъди жълт сайт за клевета за 25 565 евро

Съдът намира, че изразите в статията са обидни, клеветнически и имат хомофобски характер

01 Авг. 2026
Илхан Кючюк
Европейски парламент
Илхан Кючюк

Евродепутатът Илхан Кючюк осъди жълта медия да му плати 25 565 евро обезщетение за неимуществени вреди, причинени от обиди и клевети, както и още 3400 евро за съдебни разноски. За решението на съдия Мариана Христова, постановено на 30 юли, съобщи самият Кючюк във Фейсбук. "Сега" се запозна със съдебния акт, който не е окончателен и сайтът може да го атакува пред апелативната инстанция.

Кючюк заведе делото за обида и клевета заради статия от 15 януари 2025 г., публикувана под заглавие "Дъното! Секретарката на Илхан Кючюк –  Валентин Тончев нападна жената, която му излъска политическия образ". Той настояваше за 50 000 лв., които сега са му присъдени изцяло, в евро. Жълтият сайт дължи и лихва, която към момента е над 4000 евро. 

В иска си евродепутатът твърди, че изразите в статията, взети както поотделно, така и в контекста на своята цялост, са организирана, системна и злонамерена атака срещу личността, достойнството и политическата му репутация, а съдържанието на публикациите надхвърля границите на критиката и свободата на словото. Според Кючюк текстовете не представляват журналистика или критика, а клеветническа кампания насочена към унищожаване на личната и професионалната му репутация, както и манипулиране на общественото мнение чрез хомофобия, вулгарност и морална дискредитация.

Съдът напълно споделя изводите, че са прекрачени всички граници на свободата на словото и на допустимата критика, а целта е единствено Кючюк да бъде обиден, унизен и дискредитиран.

Няма проблем да се разпространяват негативни оценки за някого, но те не трябва да засягат достойнството на личността или доброто име в обществото, обяснява съдът. Ако са изказани верни факти, издателят не носи отговорност, сочи още съдът. Съдът намира, че изразите в статията са обидни и клеветнически, като част от използваните квалификации имат и хомофобски характер. "Използвайки груб, вулгарен и подигравателен език, служителите на сайта са довели до знанието на обществото факти, свързани с личността на Кючюк, които са от естество да накърнят неговото добро име в обществото, както и твърдения за извършени престъпления, които не са установени с влязъл в сила съдебен акт и са неподкрепени от каквито и да е убедителни доказателства, поради което са недостоверни", пише в решението. 

Във Фейсбук Кючюк пише, че месеци наред са се тиражирали клевети, внушения и лъжи по негов адрес. "Тази съдебна победа е доказателство, че никой няма право безнаказано да петни честта и достойнството на друг човек. В една правова държава свободата на словото не означава слободия", коментира той и допълва, че ще дари парите, както е направил и след друго спечелено дело.

Илхан Кючюк е евродепутат от групата "Обнови Европа". След като санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отмъкна от Ахмед Доган ДПС, Кючюк остана в лагера на бившия почетен председател на движението. Той е един от критиците на Пеевски. 

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Илхан Кючюк, дело за обида, дело за клевета и обида

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