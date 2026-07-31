Евродепутат осъди жълт сайт за клевета за 25 565 евро

Евродепутатът Илхан Кючюк осъди жълта медия да му плати 25 565 евро обезщетение за неимуществени вреди, причинени от обиди и клевети, както и още 3400 евро за съдебни разноски. За решението на съдия Мариана Христова, постановено на 30 юли, съобщи самият Кючюк във Фейсбук. "Сега" се запозна със съдебния акт, който не е окончателен и сайтът може да го атакува пред апелативната инстанция.

Кючюк заведе делото за обида и клевета заради статия от 15 януари 2025 г., публикувана под заглавие "Дъното! Секретарката на Илхан Кючюк – Валентин Тончев нападна жената, която му излъска политическия образ". Той настояваше за 50 000 лв., които сега са му присъдени изцяло, в евро. Жълтият сайт дължи и лихва, която към момента е над 4000 евро.

В иска си евродепутатът твърди, че изразите в статията, взети както поотделно, така и в контекста на своята цялост, са организирана, системна и злонамерена атака срещу личността, достойнството и политическата му репутация, а съдържанието на публикациите надхвърля границите на критиката и свободата на словото. Според Кючюк текстовете не представляват журналистика или критика, а клеветническа кампания насочена към унищожаване на личната и професионалната му репутация, както и манипулиране на общественото мнение чрез хомофобия, вулгарност и морална дискредитация.

Съдът напълно споделя изводите, че са прекрачени всички граници на свободата на словото и на допустимата критика, а целта е единствено Кючюк да бъде обиден, унизен и дискредитиран.

Няма проблем да се разпространяват негативни оценки за някого, но те не трябва да засягат достойнството на личността или доброто име в обществото, обяснява съдът. Ако са изказани верни факти, издателят не носи отговорност, сочи още съдът. Съдът намира, че изразите в статията са обидни и клеветнически, като част от използваните квалификации имат и хомофобски характер. "Използвайки груб, вулгарен и подигравателен език, служителите на сайта са довели до знанието на обществото факти, свързани с личността на Кючюк, които са от естество да накърнят неговото добро име в обществото, както и твърдения за извършени престъпления, които не са установени с влязъл в сила съдебен акт и са неподкрепени от каквито и да е убедителни доказателства, поради което са недостоверни", пише в решението.

Във Фейсбук Кючюк пише, че месеци наред са се тиражирали клевети, внушения и лъжи по негов адрес. "Тази съдебна победа е доказателство, че никой няма право безнаказано да петни честта и достойнството на друг човек. В една правова държава свободата на словото не означава слободия", коментира той и допълва, че ще дари парите, както е направил и след друго спечелено дело.

Илхан Кючюк е евродепутат от групата "Обнови Европа". След като санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски отмъкна от Ахмед Доган ДПС, Кючюк остана в лагера на бившия почетен председател на движението. Той е един от критиците на Пеевски.