Франция изгони ексшефа на RT в Париж

Парижката полицията връчи на адвоката на Ксения Фьодорова, бивш ръководител на Russia Today (RT) Франция, заповед за депортиране. Според Libération заповедта е връчена на 29 юли. В нея се посочва, че дейността на Фьодорова „подкопава основните интереси“ на Франция и че присъствието ѝ в страната представлява „особено сериозна и неотложна заплаха за обществения ред“.

Според френските власти, чрез „разпространението на своите наративи“, Фьодорова служи като „канал за дезинформационни кампании, организирани от руските власти“, насочени към дестабилизиране на обществения ред, манипулиране на общественото мнение и подкопаване на доверието на френските и други европейски граждани в държавните институции.

След като френският медиен регулатор Arcom блокира банковата сметка на RT France през януари 2023 г. и каналът прекрати излъчването си, Фьодорова остана във Франция и започна работа за дясноконсервативния телевизионен канал CNews. Както Politico съобщи по-рано, близките ѝ отношения със собственика му Венсан Болоре, дългогодишен поддръжник на Марин льо Пен, лидер на крайнодясната партия „Национален обединение“, ѝ помогнаха да получи работата. В CNews Фьодорова водеше предаване за православните църкви в Европа и коментираше международни събития, предавайки наративите на Кремъл.

По-късно членове на партията „Ренесанс“ на президента Еманюел Макрон подадоха жалба срещу нея, обвинявайки я в разпространение на руска пропаганда. Регулаторът Arcom започна разследване срещу RT France още през февруари 2022 г. и след като акаунтът ѝ беше замразен през януари 2023 г., Фьодорова обяви спирането на канала. Тя обаче реши да не се връща в Русия и остана във Франция.