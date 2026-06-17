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Шефът на "Луи Вютон" и "Диор" е обвинен в задушаване на френската преса

Френски милионери купуват медии на едро

Днес, 12:57
Бернар Арно
ЕПА/БГНЕС
Бернар Арно

Известен като "вълк в кашмир", приятел на Доналд Тръмп и собственик на най-голямата група от компании за луксозни стоки в света, в която влизат "Луи Вютон", "Диор" и "Тифани", Бернар Арно е подложен на критики от журналистическите синдикати във Франция за изкупуване на почти всички бизнес и икономически издания в страната.

От неправителствената организация "Репортери без граници" заявиха, че Арно упражнява "задушаваща хватка" върху основните бизнес издания във Франция, след като неговата група LVMH купи центристкия бизнес седмичник Challenges. LVMH включва не само мода, парфюми, шампанско и спиртни напитки, но има и редица бизнес издания, сред които водещия икономически ежедневник Les Echos и бизнес информационната служба L’Agefi.

"Репортери без граници" и журналистическите синдикати са подали две различни жалби относно закупуването на Challenges. "Това е учебникарски пример за вратичките във френското законодателство, които не успяват да контролират собствеността върху медиите", каза Лор Шовел, ръководител на френско-италианския отдел в "Репортери без граници".

От LVMH все още не са отговорили на молба на "Гардиън" да коментират твърденията.  Арно, който също така притежава ежедневника Le Parisien и списание Paris Match, заяви пред сенатска комисия през 2022 г., че е купил медиите в името на общия интерес, за да защити ключови издания.

Разширяването на Арно идва на фона на нарастващия дебат за шепата милиардери, които доминират като собственици на медии и променят новинарския пейзаж преди президентските избори във Франция през следващата пролет. Милиардерът Венсан Болоре, близък до фигури от крайната десница, е обвинен, че използва мощната си медийна империя, включително телевизионния канал CNews, за да даде платформа на реакционни гласове. Значителното присъствие на Болоре в книгоиздаването и филмовото производство също предизвика бунт.

Други милиардери включват Родолф Сааде, ръководител на третата по големина корабна компания в света CMA CGM, със седалище в Марсилия. Неговата разрастваща се медийна империя включва новинарския канал BFM TV, марсилския вестник La Provence, седмичника La Tribune Dimanche и изданието La Tribune,  което някога е било собственост на Арно. Журналистите на La Tribune стачкуваха през април заради опасения за бъдещето на вестника след план за преместването на персонала в ново дигитално звено на групата.

Чешкият енергиен милиардер Даниел Кретински, който е собственик на компанията майка на британската Royal Mail, изгражда и френска медийна и издателска империя. Дъщерята на Арно, Делфин, пък бе основен акционер на Le Monde, докато не вложи дела си в тръст. Семейство Дасо, което управлява отбранителната компания Dassault Aviation, пък притежава ежедневника Le Figaro.

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Франция, медии

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