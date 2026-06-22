Чешките радио и телевизия стачкуват заради промени във финансирането

Хиляди чехи протестираха в Прага срещу планирани от правителството промени във финансирането на обществените медии, предава БНР.

Правителството на Андрей Бабиш често критикува както обществените, така и частните медии, които според управляващите партии са пристрастни, но твърди, че планираните промени не застрашават независимостта на Чешката телевизия и Чешкото радио.

Кабинетът възнамерява да премахне таксите за лиценз за обществените телевизия и радио. Тази система съществува от десетилетия. Правителството твърди, че повечето граждани не искат да плащат тези такси, които се събират от домакинствата и фирмите. Поради тази причина обществените медии ще бъдат финансирани от държавния бюджет.

Промените ще върнат финансирането до нивата отпреди увеличението на таксите, въведено от предишното правителство миналата година. Това означава около 15% намаление на бюджета за медиите.

Директорът на Чешката телевизия заяви тази седмица, че това може да доведе до съкращаването на между 300 и 500 служители от общо 2900.