Американският медиен регулатор заплаши с отнемане на лицензи заради Иран

Това стана след критика от страна на Доналд Тръмп за умишлено подвеждащи заглавия в медии

Днес, 09:20
Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар
Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар

Председателят на американската Федерална комисия по комуникациите Брендън Кар предупреди американските телевизионни оператори, че може да загубят лицензите си, ако не действат „в обществен интерес“ на фона на критиките на президента на САЩ Доналд Тръмп към медийното отразяване на войната в Иран, предават БТА и Франс прес.

В публикация в социалната мрежа Х Кар заяви, че телевизионните канали, които разпространяват „фалшиви новини и изкривяване на фактите“, имат възможност да „коригират курса си“ преди подновяването на лицензите им. Той не посочи конкретни медии.

Изявлението му бе дадено след публикация на Тръмп, в която президентът критикува „умишлено подвеждащо заглавие“ на медии относно инцидент с пет самолета-цистерни, поразени при ирански атаки в Саудитска Арабия.

Предупреждението на Кар беше остро критикувано от организации за защита на свободата на словото. Фондацията „Файър“ (FIRE) заяви, че подобни изказвания са „скандални“. „Когато правителството принуждава медиите под заплаха от санкции да се превърнат в рупор на държавата, нещо е сериозно сбъркано“, посочиха от организацията.

От началото на американско-израелските военни действия срещу Иран на 28 февруари президентът Тръмп и министърът на отбраната Пит Хегсет многократно определят критични медийни публикации като „фалшиви новини“.

В петък както Пентагонът, така и Белият дом критикуваха репортаж на Си Ен Ен, според който американската администрация е подценила риска от блокиране на петролните доставки през Ормузкия проток при планирането на въздушните удари срещу Иран.

Говорителката на Белия дом Карълайн  Левит отхвърли публикацията, като заяви, че тя е „100 процента фалшива новина“. По думите ѝ Пентагонът се подготвя от десетилетия за евентуален опит на Иран да блокира стратегическия морски коридор.

Тръмп нееднократно е влизал в конфликт с традиционните медии. Президентът често обвинява издания като „Ню Йорк Таймс“ и телевизионния канал Си Ен Ен, че разпространяват „фалшиви новини“.

Още миналата година Кар предупреди телевизионните оператори, че може да загубят лицензите си, ако излъчат късното вечерно шоу на водещия Джими Кимъл. В резултат телевизия Ей Би Си временно преустанови излъчването на предаването.

Кимъл предизвика недоволство сред поддръжниците на Тръмп след коментари за убийството на крайнодесния активист и подкастър Чарли Кърк, при които обвини политическия лагер на президента, че използва случая за политически цели.

Още новини по темата

Празен стол, пълен комфорт. Мечтата на политиците!
29 Дек. 2025

ЕК финансира медиен проект за 50 000 евро в малки селища
12 Дек. 2025

Орбан превзе и най-четения таблоид в Унгария
31 Окт. 2025

Само една медия се съгласи с новите правила на Пентагона
14 Окт. 2025

Любопитни деца гостуваха на “Сега”
11 Септ. 2025

Стартъп за изкуствен интелект иска да споделя приходите си с медиите
26 Авг. 2025

Борисов се извини на журналист – само за тона, не и за думите си
03 Юли 2025

Асен Иванов пое новините на bTV
02 Юли 2025

Естония осъди журналистка на 6 г. затвор за държавна измяна
11 Юни 2025

Медии и НПО в Унгария протестират срещу проектозакон за преследването им
15 Май 2025

Тръмп и Мъск прекратиха медийни абонаменти
20 Февр. 2025

Журналистите в Гърция обявиха 24-часова стачка
18 Февр. 2025

ГЕРБ предлага пълна забрана на вейпинга
07 Февр. 2025

Борисов абсурдно обяви медиите за по-богати от партиите
06 Февр. 2025

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Ах, този прогресивен Румен Радев!
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?