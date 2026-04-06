ЕК финансира три медийни консорциума

Pixabay Мултимедийната програма на ЕС има за цел да увеличи производството и потреблението на независима информация.

Три проекта за сътрудничество между редакции на европейско ниво бяха избрани след покана за предложения на стойност 7,4 млн. евро, предава сайтът на Европейската комисия. Това е част от мултимедийната програма на ЕС, чиято цел е да се увеличи производството и потреблението на независима информация по европейски въпроси в целия Европейски съюз и на много езици.

Проектът Pulse 2 обединява 12 големи до средни редакции. Партньорите са от 12 различни държави членки на ЕС с фокус върху Централна и Източна Европа. Журналистите ще създадат съвместно близо 3000 материала в рамките на две години, включително 450 мултимедийни формата, като подкасти и видеоклипове. Pulse 2 се фокусира основно върху теми, близки до гражданите - от социални до екологични проблеми. Pulse 2 има за цел да обхване 22 европейски езика до края на проекта.

Проектът се координира от Centro per la Cooperazione Internazionale/Osservatorio Balcani Caucaso, а консорциумът е съставен от Delfi (Литва), Denik Referendum (Чехия), Der Standard (Австрия), EfSyn (Гърция), El Confidencial (Испания), Gazeta Wyborcza (Полша), HotNews (Румъния), HVG (Унгария), Il Sole 24 Ore (Италия), Mediapool (България), n-ost (Германия), OBCT (Италия) и Voxeurop (Франция).

Финансирането на проекта на проекта е на стойност 2,5 милиона евро и е с продължителност 24 месеца, считано от 1 април.

BEAM (Building and engaging European Audiences - Изграждане и ангажиране на европейска аудитория) е проект, координиран от Arte, който обединява 15 редакции от 11 държави. Целта му е да създаде повече от 30 задълбочени статии и около 400 аудиовизуални материала в различни формати, включително водеща седмична 10-минутна програма, по-кратки формати за по-млада аудитория, видео репортажи с разследвания и документални филми.

Консорциумът е съставен от ARTE от Франция (координатор), El País от Испания, Gazeta Wyborcza от Полша, Internazionale от Италия, Kathimerini от Гърция, Le Soir от Белгия, Telex.hu от Унгария, ir.lv и LPM от Латвия, хъбът BIRN (Румъния и Балканския регион), ORF от Австрия, RTBF от Белгия, Arte Deutschland от Германия, RTVE от Испания.

Финансирането на проекта от ЕС е на стойност 3,7 милиона евро и е с продължителност 24 месеца, считано от 1 март.

В консорциума LENS EU (Localised European News Service - Локализирана европейска новинарска служба) влизат 9 медийни организации от шест държави.

Проектът ще се фокусира върху създаването на подкасти и бюлетини по европейски въпроси. Предвижда се да бъдат подготвени близо 400 новинарски материала, с цел достигане до 100 хил. потребители всеки месец. Консорциумът ще се фокусира върху теми като геополитика и сигурност, демокрация и гражданско пространство, както и икономика и неравенства.

Партньорите на OKO.press по този проект са AFP (Франция), DiePresse (Австрия), CORRECTIV (Германия), ENEX (Люксембург), Telegram.hr (Хърватия), TVNET GRUPA (Латвия), Magyar Hang (Унгария) и Mainspring (Австрия).

Финансирането на този проект от ЕС е 1,23 милиона евро и е с продължителност 24 месеца, считано от 1 април 2026 г.