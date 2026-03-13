Мария Цънцарова дава началото на медия "Извън ефир"

13 Март 2026Обновена
Мария Цънцарова, "Извън ефир"
Мария Цънцарова, "Извън ефир"

Мария Цънцарова публикува във "Фейсбук" клип, в който казва, че започва медиен проект. В него работодатели ще бъдат единствено зрителите - без цензура, без натиск. Проектът се казва "Извън ефир" и има вече сайт. В сайта са публикувани начините, с които зрителите могат да подкрепят проекта. Може да се прати DMS или директно дарение чрез Iris Pay. На първо време целта е 50 000 евро. 

 

"От всеки от нас зависи да имаме медии без цензура, без задкулисни договорки, без икономически зависимости, и с журналисти, които са свикнали да устоят на натиска, без да му се подчиняват", казва бившата водеща в bTV. 

Цънцарова припомня как си тръгна от bTV, но без директно да обвинява бившите си работодатели в цензура - само разказва сходна история на журналиста Михал Ковачич от Словакия. Ковачич е отстранен от друга телевизия, собственост на PPF - чешката група, към която принадлежи и bTV.

"При достигането на сумата от 50 000 евро екипът ще организира голям предизборен дебат на живо пред публика между представители на основните политически партии, който ще бъде излъчен свободно онлайн", се казва в информацията, цитирана от "Булевард България". 

Зад проекта стои Фондация за независима журналистика, регистрирана през февруари, като нейни ръководители са Мария Цънцарова и Люба Ризова. Ризова написа във "Фейсбук" :

"Извън ефир" започна. Завещанието на Джоузеф Пулицър при оттеглянето му от St Louis Post-Dispatch (10 април 1907) все така продължава да е в сила: „Зная, че моето оттегляне няма да промени основните принципи на този вестник. Той винаги ще се бори за прогрес и реформи; никога няма да търпи несправедливост или корупция; винаги ще се противопоставя на демагозите от всички партии; никога няма да принадлежи на никоя партия; винаги ще бъде безкомпромисно независим; и никога няма да се страхува да атакува неправдата - независимо дали тя идва от хищническата плутокрация или от хищническата бедност.“

 

В проекта "Извън ефир" се включва и Весела Кисьова, която беше продуцент на уикенд-изданията на сутрешния блок по bTV.

Следващите цели на проекта след евентуалното провеждане на предизборен дебат ще са свързани със създаването на редакция, редовни интервюта, дебати и разследвания, репортажи и др.

 

 

