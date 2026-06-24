Съд задължи кабинета да пусне чешкия президент на срещата на НАТО

Президентът Павел ще пътува за Анкара за срещата на НАТО

Конституционният съд на Чехия разпореди правителството да позволи на президента Петър Павел да участва в срещата на върха на НАТО в Турция следващия месец.

Кабинетът на премиера Андрей Бабиш обяви по-рано тази седмица, че ще наруши досегашната практика и няма да позволи на държавния глава да ръководи чешката делегация. Павел оспори решението с аргумента, че то възпрепятства конституционните му правомощия.

Съдия Павел Шамал заяви, че правителството и външното министерство трябва незабавно да уведомят НАТО и организаторите на срещата в Анкара на 7-8 юли, че президентът ще бъде част от чешката делегация.

Решението задължава правителството да акредитира Павел преди крайния срок на 26 юни. Съдът уточни, че това е временна мярка, която не предрешава окончателното решение по спора за границите на президентските правомощия.

Павел, бивш началник на Генералния щаб на чешката армия и бивш председател на Военния комитет на НАТО, неведнъж е влизал в конфликт с правителството на Бабиш. Засега кабинетът не е коментирал съдебното решение.