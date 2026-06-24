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Съд задължи кабинета да пусне чешкия президент на срещата на НАТО

24 Юни 2026
Президентът Павел ще пътува за Анкара за срещата на НАТО
Президентът Павел ще пътува за Анкара за срещата на НАТО

Конституционният съд на Чехия разпореди правителството да позволи на президента Петър Павел да участва в срещата на върха на НАТО в Турция следващия месец.

Кабинетът на премиера Андрей Бабиш обяви по-рано тази седмица, че ще наруши досегашната практика и няма да позволи на държавния глава да ръководи чешката делегация. Павел оспори решението с аргумента, че то възпрепятства конституционните му правомощия.

Съдия Павел Шамал заяви, че правителството и външното министерство трябва незабавно да уведомят НАТО и организаторите на срещата в Анкара на 7-8 юли, че президентът ще бъде част от чешката делегация.

Решението задължава правителството да акредитира Павел преди крайния срок на 26 юни. Съдът уточни, че това е временна мярка, която не предрешава окончателното решение по спора за границите на президентските правомощия.

Павел, бивш началник на Генералния щаб на чешката армия и бивш председател на Военния комитет на НАТО, неведнъж е влизал в конфликт с правителството на Бабиш. Засега кабинетът не е коментирал съдебното решение.

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Ключови думи:

Петър Павел, Чехия, Андрей Бабиш, НАТО

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