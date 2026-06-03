Литва е готова да приеме американско ядрено оръжие

Pixabay САЩ разглеждат сценарий за разполагане на ядрено оръжие в европейски държави от НАТО

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Владимир Путин рискува да се изправи пред разполагане на ядрено оръжие непосредствено до границите на Русия, след като продължава войната в Украйна и върви към ескалация със страните от НАТО.

Литва води преговори със САЩ за евентуалното разполагане на американско ядрено оръжие на своя територия, съобщи пред журналисти министърът на националната отбрана Робертас Каунас. По думите му: „Обсъжданията продължават.“, цитира го "Политико".

САЩ разглеждат сценарий за разполагане на ядрено оръжие в европейски държави от НАТО, които досега не са участвали в тази програма. Целта е да се уверят съюзниците, че евентуалното намаляване на конвенционалната военна подкрепа от Вашингтон няма да отслаби тяхната сигурност, съобщава "Файненшъл таймс".

Според трима източници на изданието се обсъжда разполагането на американски самолети, способни да носят ядрени бойни заряди.

„Литва със сигурност не стои настрана от тези разговори“, заяви Каунас.