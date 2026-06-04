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КНДР откри нов завод за обогатяване на уран

Вождът Ким декларира планове за укрепване на ядрените сили "с експоненциални темпове"

Днес, 09:35
KCNA съобщи, че Ким е посетил ядрения обект вчера, за да се запознае с неговата работа и дългосрочния производствен план.
ЕПА/БГНЕС архив
KCNA съобщи, че Ким е посетил ядрения обект вчера, за да се запознае с неговата работа и дългосрочния производствен план.

КНДР откри нов обект за обогатяване на уран за ракетите си с ядрени бойни глави. На церемонията севернокорейският лидер Ким Чен-ун обяви планове за укрепване на ядрените сили на страната "с експоненциални темпове", предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Общото командване на Южна Корея определи обекта като "завод за обогатяване на уран" и заяви, че работи в тясно сътрудничество със САЩ за наблюдение на ядрените дейности на Северна Корея. От Сеул не оповестиха допълнителни подробности.

Официалната севернокорейска информационна агенция KCNA съобщи, че съоръжението използва "по-съвременна технология", но не предостави допълнителна информация. Не е ясно къде се намира заводът и кога е започнал да функционира. Снимки в държавните медии показаха нещо, което изглеждаше като голяма зала, в която се намират центрофуги, необходими за обогатяване на уран за оръжия.

Разкриването на новия завод е в съответствие с многократните обещания на Ким да разшири ядрената си програма, за да се справи с това, което той нарича ескалиращи военни заплахи от САЩ.

KCNA съобщи, че Ким е посетил ядрения обект вчера, за да се запознае с неговата работа и дългосрочния производствен план.

Агенцията цитира Ким, че спешността за укрепване на ядреното възпиране на страната, както по отношение на качеството, така и на количеството, е нараснала поради конфронтациите с "най-жестоките врагове" - очевидна препратка към САЩ и Южна Корея. Ким посочи други неуточнени заплахи и кризи като причина за необходимостта от укрепване на ядрените способности на КНДР, се посочва в съобщението.

Според KCNA Ким твърди, че производственият капацитет на Северна Корея за ядрени материали с оръжейно качество се е удвоил в сравнение с преди пет години. "Не е възможно да се провери независимо това твърдение", отбелязва АП.

След среща в съоръжението Ким заяви, че той и други висши длъжностни лица "потвърдиха приоритетите за изпълнение на амбициозния бъдещ план, предназначен да укрепи ядрените сили на държавата ни с експоненциална скорост", съобщи KCNA.

КНДР не е провеждала ядрен тест от 2017 г., но през последните години разшири арсенала си от ракети, които могат да носят ядрени бойни глави и могат да летят достатъчно далеч, за да достигнат както съюзниците на САЩ в Азия, така и американския континент.

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Ключови думи:

КНДР, Северна Корея, Ким Чен-ун, ядрено оръжие

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