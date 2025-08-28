Ким Чен-ун и Путин застават рамо до рамо на военния парад в Пекин

ЕПА/БГНЕС Руският президент Владимир Путин по време на съвместна пресконференция със севернокорейския лидер Ким Чен Ун след двустранни разговори в Пхенян през 2024 г.

Китай съобщи, че севернокорейският лидер Ким Чен Ун ще присъства на голям военен парад в Пекин на 3 септември по случай 80-ата годишнина от края на Втората световна война, предава БГНЕС.

Заместник-министърът на външните работи на Пекин Хонг Лей обяви присъствието на Ким на пресконференция.

Севернокорейският лидер за последно посети Китай през януари 2019 г. за разговори с президента Си Дзинпин, предаде АФП.

Около 26 лидери, включително руският президент Владимир Путин, също ще присъстват на парада, на който ще бъде представено най-новото военно оборудване на Китай, и ще видят как Си инспектира войските на площад „Тиенанмън“ в Пекин.

Милиони китайци загинаха по време на продължителната война с имперска Япония през 30-те и 40-те години на миналия век, която се превърна в част от глобален конфликт след атаката на Токио над Пърл Харбър през 1941 г.