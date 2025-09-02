Антизападни политически лидери се събраха за военен парад в Пекин

Лидерите на страни, обединени в противопоставянето си на Запада, се събират в Пекин, за да изразят подкрепата си за китайския президент Си Цзинпин по време на военен парад в сряда - 3 септември, предназначен да покаже военната сила и геополитическата мощ на Китай.

Втората по големина икономика в света се представя като алтернатива на водения от Запада глобален ред, припомня "Гардиън". Ако всичко протече по план, това ще бъде първото събитие, на което заедно ще се появят Ким, руският президент Владимир Путин и китайският лидер Си Цзинпин.

На военния парад на площад "Тянанмън" в Пекин в чест на 80 години от поражението на Япония във Втората световна война – наричана в Китай войната на съпротива срещу японската агресия – ще присъстват 26 държавни глави. Освен Русия, Северна Корея и Иран, лидери от Мианмар, Монголия, Индонезия, Зимбабве и страни от Централна Азия ще станат свидетели на представянето на гама от бойни оръжия от Китай. Единствените западни лидери в списъка с гости, публикуван от китайското министерство на външните работи, са от Сърбия и Словакия.

Руският президент Владимир Путин вече е в Китай и взе участие в срещата на върха на Шанхайската организация за сътрудничество през уикенда. ШОС се представя като алтернатива на традиционните западни съюзи, обединявайки 10 държави в региона и насърчавайки 'антизападен модел на взаимодействие. Китайският лидер осъди ''проявите на хулиганско поведение'' от някои държави – завоалирана препратка към САЩ – докато Путин защити военните действия на Русия в Украйна и обвини Запада за започването на конфликта. Същевременно беше подписано и ново споразумение за увеличаване на износа на газ за Китай с над 16% годишно. Това е икономически тласък за Москва на фона на западните санкции.

Освен това Путин заяви, че цени дипломацията на Словакия, която счита за независима. Това стана по време на среща в Пекин със словашкия премиер Роберт Фицо, известен с проруските си позиции, предаде АФП.

Влакът на севернокорейския лидер Ким Чен-ун пък премина в Китай рано във вторник, предаде южнокорейската агенция ''Йонхап'', позовавайки се на държавното радио на Северна Корея, предава БГНЕС. Присъствието на Ким ''официализира тристранните отношения Китай-Русия-Северна Корея пред обществеността'', коментира Су Ким, консултант по геополитически рискове и бивш анализатор на ЦР.

На какво трябва да се обърне внимание по време на този парад? Франс прес дава отговори на този въпрос.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун ще привлече всички погледи.

За Ким това е едно от редките му пътувания зад граница от идването му на власт в края на 2011 г. Допреди първия президентски мандат на Доналд Тръмп Ким беше третиран до голяма степен от Запада като лидер, с когото хората не трябва да се срещат. Сега гостуването му за парада в Пекин ще бъде и първият път, в който Ким се появява на публично място, заобиколен от известен брой чуждестранни лидери.

Всички погледи ще бъдат вперени в това колко близко Ким ще бъде на почетната трибуна до ръководителите на Китай и на Русия и какво ще си говори с тях. Нито един западен лидер от първостепенно значение няма да присъства на парада утре. Премиерът на Словакия Роберт Фицо ще бъде единственият правителствен ръководител на страна членка от ЕС, който ще е там. На парада ще присъства и президентът на Сърбия Александър Вучич, който също е известен като приближен до Москва.

Присъствието или отсъствието на някои високопоставени китайски представители на парада може да даде индикации за евентуално развитие във властта в Китай, съсредоточена в ръцете на Китайската комунистическа партия.

По време на предходния парад през 2015 г. Си Цзинпин сподели сцената с Ху Цзинтао, който беше негов предшественик. Но Ху до голяма степен изчезна от радарите след инцидент, заснет от камерите на медиите от целия свят през 2022 г., по време на който той беше принуден да напусне конгрес на Китайската комунистическа партия под погледа на Си.

От 2015 г. Си започна да консолидира властта си начело на партията, на армията и на страната, подчертава за Франс прес Джеймс Шар от Технологичния университет „Наняг“ в Сингапур. Много военни ръководители бяха отстранени от постовете им в рамките на голяма антикорупционна кампания.

Отсъствието на заместник-председателя на Централния военен комитет Хъ Вейдун, срещу когото се води разследване, може да означава, че той също е бил застигнат от кампанията, казва Шар, допълвайки, че може да се появят и предположения, че той дори може да не е жив.

По време на парада с повишено внимание ще се следи и речта на Си Цзинпин и в частност дали той ще говори в нея за САЩ или за Тайван. Си може да потвърди китайския принос към победата във Втората световна война с идеята, че и Китай - а не само САЩ – има правото да дефинира нормите на световното управление, казва Маргарет Пиърсън от Института „Брукингс“.

Китай обеща да представи нови оръжия, вкарани вече във въоръжение. Те ще бъдат анализирани през призмата на евентуален конфликт в Тихоокеанския регион. Нова серия от противокорабни ракети, наречени „Ин Ли“ – в превод „Атаката на орела“ – би трябвало да бъдат представени на парада.

По време на парада ще премине духов военен оркестър, в който ще има 80 духови инструмента, символизиращи годините, изминали от 1945 г., според информация на китайската държавна телевизия.

Ще има и още 14 оркестъра, символизиращи броя на годините на войната, според официална история на Китайската комунистическа партия, според която конфликтът в Китай започва през 1931 г.

Зрителите на площад „Тянанмън“ ще седят на зелени, червени и златисти столове, символизиращи земята, кръвта, проляна от народа, както и мира, пак според китайската телевизия.