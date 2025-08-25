Родители в Китай уреждат бракове на сватовнически пазари

Теодора Личева Родителите поставят афиши, върху чадъри, оградни въжета или просто на земята, включващи: възрастта на детето, образованието, доходи и професия, собственост (на апартамент или автомобил) и разбира се астрологична съвместимост и зодия.

Китай днес е страна на суперкомпютри, 5G и доставки с дронове. Втората най-голяма икономика в света, със стабилен растеж от 5% за изминалата 2024 г. Държавата инвестира в изкуствен интелект, блокчейн, възобновяема енергия, 5G мрежи и е с над 900 млн. интернет потребители. Това е най-динамичният глобален пазар за дигитални технологии. Страната е известна с въвеждането на технологии, които се срещат само там или първо се развиват на техния пазар.

В дигиталния Китай все по-често може да си поръчаш пилешко бутче в заведение за бързо хранене, като платиш обяда си с усмивка и сканиране на лицето... отколкото да намериш партньор за създаване на семейство. Кафе от дрон, магазин без продавач, такси без шофьор - тове е всекидневие. Технологичните възможности до толкова са се внедрили във всички сфери на обществено-икономическия живот, че дори се появяват виртуални инфлуенсъри… за съжаление и разочарование на много млади момичета, които мечтаят за тази неопределена професия.

Цялото това развитие на обществото създава социални промени и все повече млади хора отлагат създаване на семейство и променят приоритетите си.

Намалява броят на бракове в Китай

- 6,1 млн. двойки през 2024 г., което е понижение с 20,5% спрямо предходната година.

Китайската култура съчетава дълбоки традиции и иновации, които се отразяват и върху начина, по който хората намират партньори в живота си. От умело съчетаване през семействата в древността до съвременните онлайн платформи, китайското общество е свидетел на множество трансформации във връзка с търсенето на сродна душа.

Така възниква един уникален социален феномен - сватовническите пазари в китайските паркове. Тези събития играят важна роля за социални срещи и преговори за семейните ценности и брака.

Съществува значителен социален натиск в китайското общество. Жени над 27 години вече получават етикета "остатъчни", а мъжете без апартамент или кола често са смятани за непълноценни кандидати.

Първите прояви на сватовническите пазари се случват през 2004 г. напълно спонтанно, когато група пенсионери, които често се събират в парка Лонгтан в Пекин, откриват в разговорите си, че повечето от тях има несемейни деца в средата и края на 20-те си години.

От този момент започва бързото разпространение на пазарите за бракове и най-известните от тях са в Пекин, Шанхай, Ханджоу, Шънджън, Тиендзин и Ухан.

Въпреки че са напълно нерегламентирани те имат своя организация и подредба: свободна зона - където родители директно търсят партньори за децата си; зона за любители-сватовници и подзони, където се разпределят кандидатите по възраст, региони, както и по специални критерии (религия, социално положение и т.н.).

Родителите поставят афиши,

върху чадъри, оградни въжета или просто на земята, включващи: възрастта на детето, образованието, доходи и професия, собственост (на апартамент или автомобил) и разбира се, астрологична съвместимост и зодия. Всъщност родителите са в главната роля на този процес, защото младите хора не присъстват лично, с много малки изключения. Те обикалят и провеждат "интервюта" с други родители, за да научат повече за кандидат-партньорите, преди да уредят последваща среща.

Тези събития са отражение на културния натиск върху младите хора да се оженят до определена възраст. За жените този „идеален брак“ обикновено се очаква преди или около 30 години, докато за мъжете границата е по-гъвкава.

Съвременният начин на живот и желанието за служебно израстване са основната причина много млади китайци, особено в големите градове, да са заети и да работят върху кариерното си развитие, което ограничава времето им за общуване и търсене на партньор. Родителите чувстват задължение да им помогнат и съдействат в този процес, особено заради културния натиск за брак.

Въпреки традиционния формат, сватовническите пазари се адаптират към модерните технологии. Все по-често се използва приложението WeChat за групи за споделяне на информация и онлайн бази данни, както и интеграция приложения за срещи. В същото време се променят нагласите и все повече млади съвсем съзнателно избират да останат необвързани или изместват по-късна възраст за създаване на семейство.

Китайската култура продължава да акцентира върху значението на семейството, особено когато става въпрос за продължаване на фамилията. Одобрението на родителите остава важно за много китайски семейства, което прави тези паркове естествено продължение на традициите.

Интересно е, че въпреки че тези пазари за бракове да са безплатни, се появяват професионалните сватовници, които

вземат такса от $16, за да предоставят достъп до телефонен номер.

Най-известният пазар за бракове в Китай се намира в Народния парк на Шанхай - т.нар. "Сватовнически ъгъл". Афиши с информация за синове и дъщери покриват площта около главната алея. Всяка неделя пространството често е толкова претъпкано, че родителите трябва дори да си запазват места. В столицата на Китай, Пекин, брачен пазар се провежда в района на Храма на небето, където родителите се събират в ранните часове на деня, за да практикуват Тай чи, калиграфия, танци и други дейности.

Популярни критерии за кандидатите са:

Образование: Завършването на престижен университет увеличава шансовете.

Доходи и собственост

Зодия: Астрологичната съвместимост, често базирана на китайските зодиакални знаци, също играе съществена роля.

Една от основните причина за популярността на сватовническите паркове е демографската политика право само на едно дете (1979-2015), която създаде сериозен дисбаланс в съотношението мъже-жени в Китай и състезанието за намирането на партньор с необходимите лични и финансови качества се увеличи значително.

Процентът на успешните съвпадения е изключително нисък - смята се, че е по-малко от 10%. Често родителите посещават пазарите с години без успех, а някои обяви стоят с месеци или години без резултат. Причините се крият в нереалистичните очаквания и от двете страни, несъответствията между желанията на родителите и децата, икономическите предизвикателства и промяна в ценностната система на младото поколение.

Пазарите за бракове са много повече от места за намиране на партньор – те са огледало на социалните промени, икономическите предизвикателства и културната трансформация на китайското общество. Независимо дали ще продължат да съществуват в сегашната си форма или ще се трансформират, те вече са се превърнали в значим елемент от социалната история на съвременен Китай и провокирано от Промишленост 5.0, където в центъра е човекът, ще се променят и отношенията между тях. Познавайки динамичния и забързан живот в Китай, очаквам в най-скоро бъдеще да започнат да използват и дигитални двойници, за да правят пробни бракове във виртуален свят. По този начин няма да губят време и емоции в несполучливи връзки и взаимоотношения.

*Д-р Теодора Личева е експерт по национална и международна сигурност, преподавател в НБУ.