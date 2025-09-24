Над 20 души са загинали след тайфуна "Рагаса"

Pixabay Прогнозира се, че тайфунът "Рагаса" ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.

Жертви и разрушения в Тайван и Филипините остави след себе си тайфунът "Рагаса", един от най-мощните от години, издигнал вълни, по-високи от улични лампи, по крайбрежните алеи на Хонконг, предаде Асошиейтед прес.

Тайван съобщи за 14 загинали и 124 души в неизвестност, а Филипините - за 7 загинали, след като тайфунът премина между двете страни.

Силните ветрове събудиха жителите на Хонконг в ранните часове на деня и много от тях описаха в интернет пораженията от стихията. Те отнесоха части от покрива на пешеходен мост и повалиха дървета в целия град. Около 13 ранени души бяха приети в болница. Повече от един милион души бяха преместени в провинция Гуандун, икономическия център на южната част на Китай, съобщи централната китайска телевизия.

Националната метеорологична агенция прогнозира, че супертайфунът ще достигне сушата между градовете Тайшан и Чжанцзян между този следобед и тази вечер. Учебните занятия, работата във фабриките и транспортните услуги бяха преустановени в около десетина градове. Хонконг и Макао, отмениха учебните занятия и полети, а много магазини останаха затворени. Стотици хора потърсиха убежище във временни центрове и в двата града. Един човек беше ранен в Макао.

Метеорологичната служба в Хонконг съобщи, че супертайфунът "Рагаса", с максимална постоянна скорост на вятъра в центъра от около 195 км/ч, се движи на около 100 километра южно от финансовия център. Прогнозира се, че той ще продължи да се движи на запад или северозапад със скорост около 22 км/ч.