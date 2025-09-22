Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Мегапроектът "Велика зелена стена" преобразява пустинята

Днес, 20:24
Снимката е илюстративна.
https://www.drivingeco.com/
Снимката е илюстративна.

Дълги години чудото на икономическото развитие на Китай се смяташе за катастрофално бедствие за околната среда, но страната постига растеж, като защитава природата и намалява въглеродния отпечатък.

В сърцето на Китай се разгръща един от най-амбициозните екологични проекти в човешката история - т.нар. "Зелена стена" или "Трите северни защитни горски пояса". Проектът стартира още през 1978 г., за да спре настъплението на пустините Гоби и Такламакан чрез създаването на огромен зелен пояс, който да промени облика на цял континент. 

Идеята обхваща площ от

 

над 30 милиона хектара засадени дървета.

 

Резултатите са впечатляващи - към настоящата 2025 г., горската покривка в Китай е достигнала 25%, докато през 1978 г. е само 10%.

Зеленият пояс около пустинята Такламакан (наричана още и Морето на смъртта) вече се простира на 3046 км. Той е най-дългата зелена екологична бариера в света.

Използването на новите технологични възможности на дигиталната и цифрова ера са в основата на природното преобразяване. Изградена е огромна соларна инсталация т. нар. "Слънчева велика стена". В изпълнението на проекта е заложено до 2030 г. да се генерира 100 гигавата чиста енергия. Фотоволтаичните панели служат като физически бариери и естествен щит срещу пясъчните бури и помагат за задържане на влагата, която е в основата на поддържането на растителните насаждения.

За точно и актуално заснемане и прецизно картографиране се използват лазерни дронове. Те са приспособени с термални и мултиспектрални камери и всекидневно следят състоянието на насаждението. Тези

 

високотехнологични "градинари" 

 

са оборудвани с най-модерните постижения на изкуствения интелект. Всеки дрон носи специално разработени капсули със семена, покрити с хранителен гел, който повишава с 60% шансовете му на покълване.

Изкуственият интелект управлява всички дейности и процеси. Различните му алгоритми анализират данните в реално време, като обръщат внимание на всички фактори - от състава на почвата до ветровете. След изчисления се определя не само точно къде да е посадено всяко семе или фиданка, но и най-подходящият момент. С помощта на изкуствения интелект се създава "здравна карта" на всяко насаждение и при първи признаци на проблеми - недостиг на вода, вредител или заболяване, се изпраща сигнал за аномалия по системата.

В центъра на проекта е централизирана платформа с изкуствен интелект, която обработва огромни масиви от данни от сателити, наземни сензори и метеорологични станции. Роботизирани системи, криптирани с блокчейн данни гарантират истинността и неманипулираността им.

Внедрени са автоматизирани системи за капково напояване, чиито сензори следят влажността на почвата и оптимизират разхода на вода. В това негостоприемно място в света, всяка капка вода е от значение. Тя се доставя директно до корените на растенията.

 

Умните устройства правят измерване на температурата

 

и са в основата в борбата с вредители и насекоми. Използват се дори умни системи за събиране на роса. Вградени са много функционални интелигентни устройства, които включват капани за насекоми и проследяване на данните за времето в реално време. С прецизно дигитално управление се достига до 15% намаление на потребление на вода, 30% по-малко употреба на пестици и 24% по-малко наторяване. Всички данни от сензори се измерват в реално време.

Въпреки всички изброени технологични предизвикателства, може би най-голямото е социалното. Оказва се изключително трудно да се убедят местните общини да участват в проекта. Решението е "зелена" заетост, където местните жители получават не само работно място, но и обучение със съвременни и модерни селскостопански техники, които водят до развитие на устойчиво земеделие.

Една от най-интересните иновации, при реализирането на мегапроекта, е комбинирането на соларни панели със земеделие. 

Опитът на Китай служи като модел за залесяване на други страни в Азия и Африка, като споделя техническа помощ и стратегии за укрепване на пясъците. 

Смелото начинание продължава да се развива, въпреки новите предизвикателства с климатичните промени. Китайските учени създават генетично модифицирани дървесни видове, които са по-устойчиви на суша, нови начини за намаляване на въглеродния диоксид и усъвършенстват системи за управление на водните ресурси.

До 2050 г. проектът "Зелена стена" трябва да е завършен - най-големият изкуствен горски пояс.

*Д-р Теодора Личева е експерт по национална и международна сигурност, преподавател в НБУ.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Китай, Зелена стена, Гоби, Такламакан

Още новини по темата

Зафиров: Не съм говорил с Путин и Ким и няма защо да подавам оставка
05 Септ. 2025

Борисов не вижда скандал в китайската визита на Зафиров
04 Септ. 2025

Антизападни политически лидери се събраха за военен парад в Пекин
02 Септ. 2025

Родители в Китай уреждат бракове на сватовнически пазари
02 Септ. 2025

Путин е в Китай за среща на върха
31 Авг. 2025

Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води
13 Авг. 2025

Китай арестува фаворита си за следващ външен министър
10 Авг. 2025

Китай връща COVID мерките заради нова епидемия
07 Авг. 2025

Китай довършва най-високия мост в света
02 Авг. 2025

САЩ и Китай се скараха заради Русия
27 Юли 2025

Колко оригинални да са Hermès и Prada?

11 Юли 2025

Китай и САЩ потвърдиха търговското примирие
27 Юни 2025

Литературната нива ще дава добра реколта, когато се инвестира в нея
14 Юни 2025

САЩ и Китай започнаха нови търговски преговори в Лондон
09 Юни 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар