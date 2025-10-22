Медия без
70-годишен българин тръгва сам на околосветска обиколка през нос Хорн

22 Окт. 2025
Кап. Светлозар Тенев навърши преди 8 дни 70 години.
БГНЕС
Тази вечер може да се окаже бележита за българското ветроходство. Около полунощ е планирано отплаването на яхтата "Огинев" с кап. Светлозар Тенев на околосветска обиколка. Началото на маршрута ще бъде в Лас Палмас (Канарските острови, Испания), за където мъжът тръгва придружен от колега. После поема сам към нос Добра Надежда, новозеландския остров Стюарт и страховития нос Хорн, за да пристигне обратно на Гран Канария. Ако успее, той ще е първият българин, обиколил света под тези три най-южни точки.

Кап. Тенев е легенда в българското ветроходство. Яхтата "Булкон стар", с която той и Васил Попов прекосяват Атлантика с неподобрен 14 години рекорд през 1986 г., стои изложена на Морска гара - Варна. Печелил е многобройни отличия, провеждал е и други самостоятелни плавания. Преди 8 дни навърши 70 години. "Огинев" е комбинация от имената на дъщерите му Огняна и Невена.

Пътешествието е предвидено в рамките на 6-8 месеца се по едно спиране в Южна Африка, Нова Зеландия и Аржентина. Дължината на маршрута - към 26 000 морски мили. Да обиколи света е детска мечта на кап. Тенев. В безбрежната шир, подобно на всеки морски вълк, той е привлечен от необятната свобода.

Подкрепа за околосветското пътешествие дадоха фирми от морския бранш. Цялата ветроходна общност следеше отблизо дългата му подготовка.

Последни приготовления на "Огинев".
околосветско пътешествие, нос Хорн, Светлозар Тенев, кап. Светлозар Тенев

