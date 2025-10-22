70-годишен българин тръгва сам на околосветска обиколка през нос Хорн

Тази вечер може да се окаже бележита за българското ветроходство. Около полунощ е планирано отплаването на яхтата "Огинев" с кап. Светлозар Тенев на околосветска обиколка. Началото на маршрута ще бъде в Лас Палмас (Канарските острови, Испания), за където мъжът тръгва придружен от колега. После поема сам към нос Добра Надежда, новозеландския остров Стюарт и страховития нос Хорн, за да пристигне обратно на Гран Канария. Ако успее, той ще е първият българин, обиколил света под тези три най-южни точки.

Кап. Тенев е легенда в българското ветроходство. Яхтата "Булкон стар", с която той и Васил Попов прекосяват Атлантика с неподобрен 14 години рекорд през 1986 г., стои изложена на Морска гара - Варна. Печелил е многобройни отличия, провеждал е и други самостоятелни плавания. Преди 8 дни навърши 70 години. "Огинев" е комбинация от имената на дъщерите му Огняна и Невена.

Пътешествието е предвидено в рамките на 6-8 месеца се по едно спиране в Южна Африка, Нова Зеландия и Аржентина. Дължината на маршрута - към 26 000 морски мили. Да обиколи света е детска мечта на кап. Тенев. В безбрежната шир, подобно на всеки морски вълк, той е привлечен от необятната свобода.

Подкрепа за околосветското пътешествие дадоха фирми от морския бранш. Цялата ветроходна общност следеше отблизо дългата му подготовка.