Китай се хвали, че е прогонил US разрушител от спорни води

Инцидентът е станал в оспорваната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море

Днес, 06:30
Американски разрушител
БГНЕС архив
Американски разрушител

Китайската армия обяви днес, че "е прогонила" американския разрушител "Хигинс" от водите на оспорваната плитчина Скарбъро в Южнокитайско море, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Военният кораб на САЩ навлязъл днес във въпросната акватория "без разрешението на китайското правителство", се казва в изявлението на китайското командване на Южния театър.

Индо-тихоокеанското командване на САЩ и американското посолство в Пекин към този момент не са отговорили на запитването на Ройтерс за коментар по случая.

Китай твърди, че почти цялото Южнокитайско море е негово, независимо от претенциите за изключителни икономически зони в тези води на Бруней, Индонезия, Малайзия, Филипините и Виетнам.

Разрушителите са многоцелеви, бърз и маневрен боен кораб, предназначен за борба с торпедни катери, подводници, самолети, за отбрана и ескорт на съединения от кораби и конвои. Също така се използват за разузнаване, патрулиране, артилерийска поддръжка при десантни операции и за поставяне на минни заграждения.

