В Германия избухна война за наденички

Между двете германски провинции Бавария и Тюрингия избухна спор за това кой може да претендира за титлата изобретател на колбасите братвурст. Досега за титлата "най-старото място в света за продажба на братвурсти" претендираше баварската таверна Wurstkuchl, отбелязва Би Би Си.

Wurstkuchl се намира на Каменния мост в Регенсбург на река Дунав. Счита се, че най-старото документално свидетелство за наличието на готвач или павилион с храна при Каменния мост датира от 1378 г.

Но сега историци в Ерфурт, столицата на Тюрингия, са открили документ от 1269 г., в който се споменава наем на сграда с пещ повече от 100 години по-рано от колбасния павилион в Регенсбург. Сега те търсят мястото в Ерфурт, където някога е стоял същият този колбасен павилион. Никой местен ресторант досега не е претендирал за титлата най-стар павилион с братвурсти.

По-рано в Тюрингия най-ранното писмено споменаване на братвурст се отнася до 1404 година. В него се казва, че в град Арнщадт са харчили "1 грош за колбасни обвивки".

Междувременно в Регенсбург Wurstkuchl продължава да произвежда своите колбаси. На сайта на таверната е написано, че "много неща са останали същите като през Средновековието: открит въглищен грил, домашни колбаси от чисто свинско месо, кисело зеле от собствената изба и прочутата горчица Wurstkuchl".

В отговор на съобщението за по-стария павилион с колбаси, собственичката на Wurstkuchl Александра Майер заяви пред германската телевизия BR24: "Честно казано, това изобщо не ни притеснява". Тя каза, че се гордее с това, че семейството ѝ произвежда колбаси и че хората идват заради качеството на продукцията. "Не мисля, че някой ще каже: "Няма да ходя повече там, защото това е само вторият по възраст бюфет".

Това не е първият случай, в който възникват спорове около братвурстовете.

За титлата на най-стария павилион с колбаси преди това се бореха баварските градове Регенсбург и Нюрнберг. В крайна сметка решението беше взето в полза на Регенсбург.