Китай арестува фаворита си за следващ външен министър

БГНЕС При управлението на Си Дзинпин не много рядко има арести на високопоставени партийни функционери или бизнесмени

Високопоставен дипломат, смятан за евентуален следващ външен министър, Лю Цзян Чао , е бил задържан в Китай, съобщава "Уолстрийт джърнъл" (The Wall Street Journal). Причините за задържането му са неизвестни. Той е бил отведен за разпит след пътуване в чужбина.

Лю Цзян Чао, ръководител на Международния отдел на Централния комитет на Комунистическата партия на Китай, който отговаря за отношенията с чуждестранните политически сили, беше задържан за разпит в края на юли, след като се завърна в Пекин от работно пътуване в чужбина, съобщили източници пред WSJ.

Изданието не е успяло да установи причината за задържането на 61-годишния висш китайски дипломат, нито да се свърже с него. Китайското външно министерство, Международният отдел на Централния комитет и Централната комисия за проверка на дисциплината на партията (основният орган за вътрешен надзор) не отговориха на исканията за коментар.

Според официални съобщения, последните публични изяви на Лиу са били в Сингапур, Южна Африка и Алжир. Той все още фигурира на уебсайта на Международния отдел на Централния комитет на ККП.