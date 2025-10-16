Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

До Южна Африка вече може да се пътува без виза

Облекчението е за краткосрочни посещения до 90 дни

Днес, 16:56
Кейптаун
Pixabay
Кейптаун

От 7 октомври притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения, съобщи българското външно министерство.

Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13-24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.

Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена, посочват от Външно.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света. Сред сравнително новите дестинации без визи от края на миналата година е Китай, като там решението е временно - безвизовият режим важи до края на тази година, макар че има очаквания да бъде удължен. В Китай разрешеният престой без виза е до 30 дни.

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Южна Африка

Още новини по темата

Посланикът на Южна Африка във Франция е открит мъртъв
30 Септ. 2025

Южна Африка арестува за корупция председателката на парламента
04 Апр. 2024

Южна Африка се готви за арест на Путин
22 Юли 2023

Путин се отказа да пътува за срещата на БРИКС в РЮА

19 Юли 2023

Южна Африка: Арест на Путин е равносилно на война

18 Юли 2023

Радев пристигна в Южна Африка
11 Май 2023

Мощна буря отне живота на 77 души в три южноафрикански държави
28 Яну. 2022

Парламентът на Южна Африка беше опустошен от пожар
02 Яну. 2022

Африка обеднява заради емиграцията
04 Юни 2019

Мъж нападна Шварценегер по време на спортно събитие
19 Май 2019

ОЩЕ НОВИНИ ОТ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Главният прокурор вече е като котката на Шрьодингер
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Гледаме парламента и се чудим за какво ни е
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар