До Южна Африка вече може да се пътува без виза

От 7 октомври притежателите на обикновени български паспорти могат да влизат и пребивават в Република Южна Африка без необходимост от виза за срок до 90 дни при краткосрочни посещения, съобщи българското външно министерство.

Безвизовият режим не обхваща пътувания с цел обучение, работа, управление или регистриране на бизнес, получаване на медицинско лечение и други дейности, посочени в чл. 13-24 от Имиграционния акт на Република Южна Африка.

Това решение отразява високото ниво на двустранните отношения между България и Република Южна Африка и ще допринесе за улесняване на контактите между гражданите, туризма и бизнес обмена, посочват от Външно.

Българските граждани могат да пътуват краткосрочно без визи до над 170 държави по света. Сред сравнително новите дестинации без визи от края на миналата година е Китай, като там решението е временно - безвизовият режим важи до края на тази година, макар че има очаквания да бъде удължен. В Китай разрешеният престой без виза е до 30 дни.