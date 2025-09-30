Посланикът на Южна Африка във Франция е открит мъртъв

Нкосинати Емануел Мтетва, посланикът на Южна Африка във Франция, беше открит мъртъв, съобщи Le Parisien. Тялото му е било намерено във вторник „под хотел Hyatt“, потвърдиха от прокуратурата в Париж. 58-годишният дипломат вероятно е скочил от 22-ия етаж на 4-звездния хотел.

Започнато е разследване, което е възложено на Бригадата за борба с престъпленията срещу лица (BRDP) на парижката съдебна полиция.

За изчезването на Нкосинати Емануел Мтетва е съобщила съпругата му, „която е посочила, че е получила тревожно съобщение от него вечерта“, уточнява прокуратурата в Париж. Според първоначалната информация, телефонът му е бил локализиран за последен път около 15 часа в понеделник в близост до Булонския лес. Опасявайки се от възможно самоубийство, полицаите, подпомагани от кучета, претърсиха гората в западната част на Париж.

Нкосинати Емануел Мтетва беше назначен в посолството на Франция през февруари 2024 г. Той беше и постоянен представител на Южна Африка в ЮНЕСКО. Като виден политик, той започна кариерата си в профсъюзната борба срещу апартейда. Става известен като секретар на организацията на Младежката лига на Африканския национален конгрес (АНК) през 1994 г. Заема тази длъжност до 2001 г. През 2002 г. влиза в Националното събрание на Южна Африка, където между 2004 и 2008 г. е председател на парламентарната комисия по минното дело и енергетиката.

През септември 2008 г. става министър на сигурността и безопасността в правителството на Мотланте. Заема тази длъжност и в правителството на Зума — преименувано на Министерство на полицията — преди да стане министър на изкуствата и културата след преизбирането на Джейкъб Зума.