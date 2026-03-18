КНДР отчете 99.99% активност на изборите

Избирателите нямат реален избор, освен да одобрят предварително подбрани кандидати, които се кандидатират без алтернатива.

В КНДР се проведоха така наречените „парламентарни“ избори. Държавната информационна агенция на Северна Корея ЦТАК съобщи, че в „изборите“ са участвали 99,99% от избирателите в страната. 0,0037% от избирателите, които са се намирали в чужбина или в открито море, не са участвали в изборите, а 0,00003% от избирателите не са взели участие в гласуването.

За предложените кандидатури са гласували 99,93%. Намерили са се и 0,07% смелчаци, които са гласували против.

„Всички избиратели, тържествено съзерцавайки държавния герб и знамето на КНДР в избирателната секция, са усетили значението на избирателната бюлетина, която представлява огромно достойнство и чест за нашата велика държава, и са участвали в изборите за депутати “, радостно съобщава севернокорейската пропаганда.

Както отбелязва NK News, изборите в КНДР на практика не са нищо повече от политически театър: избирателите нямат реален избор, освен да одобрят предварително подбрани кандидати, които се кандидатират без алтернатива. Делегатите, избрани във Върховното народно събрание (парламент), също не притежават реална власт и служат единствено за формално утвърждаване на решенията на ръководството.