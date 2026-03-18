КНДР отчете 99.99% активност на изборите

Днес, 10:25
Избирателите нямат реален избор, освен да одобрят предварително подбрани кандидати, които се кандидатират без алтернатива.
В КНДР се проведоха така наречените „парламентарни“ избори. Държавната информационна агенция на Северна Корея ЦТАК съобщи, че в „изборите“ са участвали 99,99% от избирателите в страната. 0,0037% от избирателите, които са се намирали в чужбина или в открито море, не са участвали в изборите, а 0,00003% от избирателите не са взели участие в гласуването.

За предложените кандидатури са гласували 99,93%. Намерили са се и 0,07% смелчаци, които са гласували против.

„Всички избиратели, тържествено съзерцавайки държавния герб и знамето на КНДР в избирателната секция, са усетили значението на избирателната бюлетина, която представлява огромно достойнство и чест за нашата велика държава, и са участвали в изборите за депутати “, радостно съобщава севернокорейската пропаганда.

Както отбелязва NK News, изборите в КНДР на практика не са нищо повече от политически театър: избирателите нямат реален избор, освен да одобрят предварително подбрани кандидати, които се кандидатират без алтернатива. Делегатите, избрани във Върховното народно събрание (парламент), също не притежават реална власт и служат единствено за формално утвърждаване на решенията на ръководството.

 

 

 

Още новини по темата

Кремъл прави информационна кампания в помощ на Орбан да спечели изборите
11 Март 2026

Ах, този прогресивен Румен Радев!
04 Март 2026

Комисията по досиетата ще проверява кандидатите за депутати с трите имена и ЕГН
26 Февр. 2026

Член на СИК е глобен с 511 евро за гласуване 2 пъти
26 Яну. 2026

И ПП-ДБ върнаха веднага мандата за правителство
14 Яну. 2026

Северна Корея изстреля хиперзвукова ракета
05 Яну. 2026

КНДР изстреля серия крилати ядрени ракети
29 Дек. 2025

Управляващата партия спечели изборите в Косово
28 Дек. 2025

Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
16 Дек. 2025

Асен Василев призова гражданите да охраняват изборите
12 Дек. 2025

Над 70% от българите подкрепят протестите срещу кабинета
04 Дек. 2025

В Пазарджик предстоят избори без ново начало, защото новото е старо
10 Окт. 2025

Молдова пак решава в ЕС или обратно в Русия
27 Септ. 2025

В Германия се опитват да успокоят духовете заради смъртта на кандидати в местните избори
04 Септ. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: 8 неудобни въпроса по скандала около българския европрокурор
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Що за кампания? Дори космонавт македонец никой не обещава
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Борисов играе двойна игра със служебния кабинет
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?