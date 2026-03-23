МВР: Разследванията за купуване на гласове са с 1325% повече

Предупредителните протоколи са с ръст от 871%, а сигналите - 1000%

Днес, 12:04
БГНЕС
Почти всяка сутрин МВР пуска снимки от операции, за които твърди, че са срещу изборни нарушения

МВР се похвали в социалните мрежи с бомбастично покачване в проценти на разследванията, сигналите и предупредителните протоколи за изборни нарушения.

"Към момента са образувани 57 досъдебни производства, при едва 4 за същия период преди изборите през октомври 2024 г. Това представлява ръст от 1325%", пишат от МВР

Също така били издадени 272 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР, което е значително повече спрямо 28 протокола през 2024 г., отбелязвайки увеличение от 871%.

Гражданите активно сигнализират за нарушения, като са получени 152 сигнала, спрямо едва 13 през 2024 г., което е ръст от 1069%.

МВР уверява, че остава ангажирано с противодействието на нарушенията на изборните права и с гарантирането на законността в изборния процес.

 

Още новини по темата

Бербатов получи акт за неправилно съхранение на личното оръжие
21 Март 2026

Прокуратурата пусна електронни адреси за сигнали за изборите
20 Март 2026

Колко кадрила ще издържи МВР, преди съвсем да се разпадне?
19 Март 2026

МВР се срещна с шефове на TikTok заради опасения за изборите
18 Март 2026

КНДР отчете 99.99% активност на изборите
18 Март 2026

МВР въвежда задължителен детектор на лъжата за ръководните места
18 Март 2026

10 души са арестувани за купуване на гласове и наркотици
17 Март 2026

Кремъл прави информационна кампания в помощ на Орбан да спечели изборите
11 Март 2026

Прокуратурата и МВР още не знаят кога са починали тримата край Околчица
11 Март 2026

Незаконен цех в София произведе милиони блистери и ампули с анаболи
09 Март 2026

Чистката в МВР застигна шефовете на ГДБОП, полицията и жандармерията
04 Март 2026

Ах, този прогресивен Румен Радев!
04 Март 2026

Махнати са и двамата областни директори на МВР по "Петрохан-Околчица"
03 Март 2026

Вътрешният министър обеща повече от 5 смени на областни директори
28 Февр. 2026

