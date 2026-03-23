МВР: Разследванията за купуване на гласове са с 1325% повече

Почти всяка сутрин МВР пуска снимки от операции, за които твърди, че са срещу изборни нарушения

Новините на "Сега" - директно във вашия мейл.

МВР се похвали в социалните мрежи с бомбастично покачване в проценти на разследванията, сигналите и предупредителните протоколи за изборни нарушения.

"Към момента са образувани 57 досъдебни производства, при едва 4 за същия период преди изборите през октомври 2024 г. Това представлява ръст от 1325%", пишат от МВР

Също така били издадени 272 предупредителни протокола по чл. 65 от Закона за МВР, което е значително повече спрямо 28 протокола през 2024 г., отбелязвайки увеличение от 871%.

Гражданите активно сигнализират за нарушения, като са получени 152 сигнала, спрямо едва 13 през 2024 г., което е ръст от 1069%.

МВР уверява, че остава ангажирано с противодействието на нарушенията на изборните права и с гарантирането на законността в изборния процес.