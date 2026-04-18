Дечев: В 20:01 ч. в неделя ще кажа кои партии купуват гласове

Вътрешният министър ще обяви минута след края на изборния ден кои партии са купували гласове. Той направи тази заявка в интервю за "Дойче веле". На въпрос "Около една партия ли се въртят имената и злоупотребите?", вътрешният министър отговаря: "Няма да го казвам сега. Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист".

Дечев обяви, че лицата с имунитет, които участват в изборите и за които МВР има данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления, са вече около 50. "Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем", заяви вътрешният министър.

По-късно във “Фейсбук” той разкри още един опит за купуване на гласове: “Установено е, че на 18.04.26г. около 11.30ч в социалната мрежа "Фейсбук" в личен профил на лице е качен клип със звукозапис и снимка на кмета на средно голяма българска община край... хубавия син Дунав, като в качения звукозапис се чува, че се агитират служители на ОП "Чистота" и се дават указания за гласуване в полза на определена политическа партия и конкретна преференция. В клипа се споменава и предлагането на парична облага, а именно на сумата от 50 евро, както и изготвянето на списък. От проведените незабавно ОИМ е установето лицето, ползващо профила, в който е качен звукозаписът. Същият е разпитан в качеството на свидетел и с първо действие по разследването е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК. По случая са проведени редица действияпо разследване, сред които и разпити на 11 бр. свидетели пред съдия от от съответния районен съд край хубавия син Дунав.“

Дечев коментира и че не е изненадан от мащаба на този "бизнес", от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани. Той е убеден, че това е само малка част. "Теоретично е невъзможно да задържим всичко", казва той.

Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване. "Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени - както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели", каза Дечев и натърти, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата,

Дечев предполага, че и той е сред проверяваните от прокуратурата министри, но още не е разпитван. "Нищо не пречи да ме призоват след изборите. Такава е логиката", обяви той.

Готовност

В неделния ден ще има дежурни инспектори от Главна инспекция по труда, които ще обработват сигнали за работодатели, които не осигуряват възможност на работниците си да гласуват. Социалният министър Хасан Адемов напомни на работодателите, чиито служители работят в изборния неделен ден, те са задължени да им осигурят възможност да гласуват между 7 и 20 часа.

„Заедно с Главната инспекция по труда сме извършили близо 4000 проверки в цялата страна и сме предупредили всички работодатели да осигурят възможност хората, които са на работа в неделния ден, да могат да гласуват“, заяви социалният министър вчера.