Дечев: В 20:01 ч. в неделя ще кажа кои партии купуват гласове

МВР има данни за изборни престъпления за около 50 души с имунитет, обяви още вътрешният министър

18 Апр. 2026Обновена
Емил Дечев
Вътрешният министър ще обяви минута след края на изборния ден кои партии са купували гласове. Той направи тази заявка в интервю за "Дойче веле". На въпрос "Около една партия ли се въртят имената и злоупотребите?", вътрешният министър отговаря: "Няма да го казвам сега. Когато стане 20:01 на изборния ден, ще кажа кои са шампионите, кой е сребърният и бронзовият медалист".

Дечев обяви, че лицата с имунитет, които участват в изборите и за които МВР има данни за съпричастност за извършване на изборни престъпления, са вече около 50. "Преписките са изпратени на Софийска градска прокуратура и за момента нямаме информация дори за едно от тези лица да има образувано досъдебно производство и да е издадено постановление за привличането му като обвиняем", заяви вътрешният министър.

По-късно във “Фейсбук” той разкри още един опит за купуване на гласове: “Установено е, че на 18.04.26г. около 11.30ч в социалната мрежа "Фейсбук" в личен профил на лице е качен клип със звукозапис и снимка на кмета на средно голяма българска община край... хубавия син Дунав, като в качения звукозапис се чува, че се агитират служители на ОП "Чистота"  и се дават указания за гласуване в полза на определена политическа партия и конкретна преференция. В клипа се споменава и предлагането на парична облага, а именно на сумата от 50 евро, както и изготвянето на списък. От проведените незабавно ОИМ е установето лицето, ползващо профила, в който е качен звукозаписът. Същият е разпитан в качеството на свидетел и с първо действие по разследването е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 167, ал. 2 от НК. По случая са проведени редица действияпо разследване, сред които и разпити на 11 бр. свидетели пред съдия от от съответния районен съд край хубавия син Дунав.“

Дечев коментира и че не е изненадан от мащаба на този "бизнес", от заловените на 1 200 000 евро и от над 370-те задържани. Той е убеден, че това е само малка част. "Теоретично е невъзможно да задържим всичко", казва той.

Служебният министър обясни, че контролираният вот се предотвратява много по-трудно от купения и е по-труден за разследване. "Противодействието срещу него има успехи, когато има вътрешни хора, които са готови да съдействат. Много по-лесно се противодейства на такъв тип вот от редовно правителство, което е имало четири години време, за да осигури достатъчно добре полиция, да обезпечи заподозрените лица, така че да може, когато наближи изборният процес и датата на изборите, оперативно органите да са достатъчно добре подготвени - както с агентура, така и със специални разузнавателни средства и вътрешни хора, които да са готови да дадат информация, да им се осигури защита като свидетели", каза Дечев и натърти, че за всичко това е нужно и съдействието на прокуратурата,

Дечев предполага, че и той е сред проверяваните от прокуратурата министри, но още не е разпитван. "Нищо не пречи да ме призоват след изборите. Такава е логиката", обяви той.

Готовност

В неделния ден ще има дежурни инспектори от Главна инспекция по труда, които ще обработват сигнали за работодатели, които не осигуряват възможност на работниците си да гласуват. Социалният министър Хасан Адемов напомни на работодателите, чиито служители работят в изборния неделен ден, те са задължени да им осигурят възможност да гласуват между 7 и 20 часа.

„Заедно с Главната инспекция по труда сме извършили близо 4000 проверки в цялата страна и сме предупредили всички работодатели да осигурят възможност хората, които са на работа в неделния ден, да могат да гласуват“, заяви социалният министър вчера.

 

Емил Дечев, МВР, купуване на гласове

Още новини по темата

МВР ще тества служителите си за наркотици
18 Апр. 2026

МВР разби група с 200 000 евро за купуване на гласове
17 Апр. 2026

МВР арестува четирима служители на ТЕЦ "Бобов дол" заради изборите
16 Апр. 2026

Двама министри питат ще иска ли Сарафов имунитетите на 30 кандидат-депутати
15 Апр. 2026

Общински съветници от Септември са задържани за купуване на гласове

15 Апр. 2026

Кандев: Иззехме 1 млн. евро от купувачи на гласове
14 Апр. 2026

Трима министри създават Библия за всички кандидат-шофьори
14 Апр. 2026

Общински съветник в Разлог е арестуван за купуване на гласове
11 Апр. 2026

Полицията иззе от търговци на гласове 200 лични карти на починали хора
10 Апр. 2026

Премиерът отчете "цял парламент" задържани за купуване на гласове
08 Апр. 2026

Дечев: През 2017 г. плавахме с Теодора Георгиева и още 10 души в Гърция
07 Апр. 2026

МВР взе книжката на Явор Божанков и го докладва на прокурор
06 Апр. 2026

Почина бившият главен секретар на МВР Валентин Петров

04 Апр. 2026

Главният секретар на МВР: Гласове вече се купуват с фалшиви евро
03 Апр. 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

