Емил Дечев: Случаят "Петрохан" не е приключен

Нямам забележки по отношение на работата на полицаите по случая "Петрохан". Той обаче не е приключен, очевидно все още се извършват определени действия по разследване, защото е преценено, че все още не е установена обективната истина по делото. Това заяви пред Би Ти Ви доскорошният служебен министър на вътрешните работи Емил Дечев.

"Нямаме друг такъв вид убийство. Това е уникален случай", коментира Дечев.

Телата на Ивайло Иванов, Дечо Илиев и Пламен Статев бяха открити непосредствено пред хижа "Петрохан" на 2 февруари. Седмица по-късно - на 8 февруари - труповете на 51-годишния Ивайло Калушев, 22-годишния Николай Златков и 15-годишния Александър Макулев бяха намерени в кемпер под връх Околчица. От прокуратурата вече обявиха, че се работи по версията, че за първия случай се касае за тройно самоубийство, а заключенията за мъртвите в кемпера са за две убийства с последвало самоубийство. Близките твърдят, че става дума за убийство и на шестимата. Все още не е ясен мотивът за жестоката трагедия.

Само преди дни, последователно и самият Емил Дечев, и главният секретар на МВР Георги Кандев обявиха, че няма данни за външна намеса. Това стана след като беше открита и четвъртата гилза до хижата край Петрохан.

Дечев: Открита е липсващата четвърта гилза на "Петрохан" Открита е четвърта гилза на мястото, където непосредствено до бившата хижа "Петрохан" бяха намерени първите три трупа от разигралата се в началото на февруари трагедия. Това се разбра от интервю на вътрешния министър Емил Дечев по БНТ.

Сега Дечев коментира и специализираната техника и оръжия, с които са разполагали мъжете в хижа "Петрохан", както и политиците в случая. "Всички вещи, с които са разполагали, могат да се купят при спазване на съответните закони. Що се отнася до контактите с политици - видя се, че те са имали такива. Това, което знам, е, че никой от тези политици не е знаел с какво всъщност се занимават", обясни той.

"Има вече влезли в сила присъди за изборни престъпления. Знам и за случай, в който присъдата е ефективна, а не условна - лишаване от свобода. Точна статистика обаче не мога да дам, защото вече не работя в МВР", каза още бившият служебен вътрешен министър.

"Тези, които нареждат паричните потоци и са мозъкът, за да се случи тази масова престъпна дейност, никога не действат пряко. Те използват няколко степени на посредници. Затова трябва много повече оперативна работа, която да започне години преди изборите. Трябва използване на СРС, на агентура, на вътрешни хора, които сами да се разприказват", каза Дечев.

Емил Дечев каза още, че вероятно липсата на политическа воля е причината да няма постигнати големи успехи в борбата с купения вот назад в годините. Той не изключва и участието на служители на МВР в тези схеми. "Ако не пряко в извършване на този вид престъпления, то поне в прикриването им. Мисля, че на тези избори колегите, които са се изкушавали от такова нещо, разумно са се въздържали. Или пък броят на тези, които все пак по някакъв начин са съдействали, е бил много по-малък в сравнение с преди", посочи Дечев.

Той коментира и проекта на ПБ за промени в ЗСВ. "Законопроектът се появи вчера около 17 часа публично, така че съм го прегледал, без обаче да го прочета много задълбочено. От четенето на пръв поглед може да се каже, че има положителни идеи, които има смисъл да се подкрепят", смята Дечев. Той даде пример с идеята изпълняващите функции главен прокурор, председатели на ВКС, ВАС, или пък титулярите на тези институции да не могат да бъдат избирани, след като им изтече мандатът за членове на нов състав на ВСС.

"Положителна идея е и предложението пленумът на ВСС да избира изпълняващ функцията главен прокурор или председател на ВКС и ВАС", допълни той.