Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Прокуратурата е обвинила само 34 души за изборни престъпления

Държавното обвинение е поискало от съда да разреши 127 пъти използване на СРС по искане на МВР

Днес, 16:34
МВР се похвали със стотици операции и арестувани за купуване на гласове, но се оказа, че обвинените са много по-малко
МВР
МВР се похвали със стотици операции и арестувани за купуване на гласове, но се оказа, че обвинените са много по-малко

След като седмици наред МВР се хвали със стотици и дори хиляди операции срещу купуването на гласове и със стотици арестувани, накрая се оказа, че само спрямо 34 души са повдигнати обвинения. Това се разбра от официално съобщение на прокуратурата. 

"От началото на предизборната кампания до 09,00 часа на 20.04.2026 г. са докладвани и образувани общо 3021 преписки. Образувани са 599 досъдебни производства, от които 252 бързи производства", разказва прокуратурата..

По апелативни райони досъдебните производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 233; АП-Бургас - 86; АП-Пловдив - 76; АП-Варна - 139; АП-Велико Търново - 65. По апелативни райони бързите производства, свързани с изборите, са разпределени както следва: АП-София - 134; АП-Бургас - 52; АП-Пловдив - 24; АП-Варна - 25; АП-Велико Търново - 17.

Към днешния ден по 2283 преписки са постановени откази от образуване на досъдебни производства поради липса на достатъчно данни за извършено престъпление, а в някои от случаите и поради липса на законен повод – подадени анонимни сигнали, съобщава още държавното обвинение.

В рамките на предизборната кампания по предложение на органите на МВР от окръжните прокуратури в страната са внесени в съда 127 искания за разрешение за използване на специални разузнавателни средства.

В Софийска градска прокуратура (СГП) се водят 166 преписки (включително и изпратени по компетентност от прокуратурите в страната), образувани по сигнали, съдържащи твърдения за извършени престъпления от лица с имунитет. Досъдебните производства са 6. От съобщението на прокуратурата не става ясно да е искан имунитета на някой от въпросните лица - било то от парламента, ако са сега депутати или пък от ЦИК, ако са били кандидат-депутати.

"По образуваните досъдебни производства се извършват активни действия по разследването, анализират се доказателства и при необходимост се дават указания за предприемане на по-нататъшни действия от разследващите органи", твърди прокуратурата и обяснява, че работата й "срещу престъпленията против политическите права на гражданите продължава". 

Само преди дни двама служебни министри атакуваха прокуратурата, че на практика блокира работата срещу купуването на гласове, особено когато става дума за лица с имунитет.

"В прокуратурата има 30 преписки за изборни престъпления, свързани с кандидат-депутати. На ход е прокуратурата - да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им", попитаха на брифинг министрите на правосъдието и на вътрешните работи Андрей Янкулов и Емил Дечев, които се явиха заедно с премиера Андрей Гюров, за да говорят за разследванията за изборни престъпления и търговия с гласове.

Вътрешният министър Дечев увери, че МВР работи срещу всички нива на организираната престъпна дейност, свързана с купуването на гласове, с контролиран и корпоративен вот. Той съобщи, че на прокуратурата са пратени 30 случая срещу лица с кандидат-депутатски имунитет, за които има данни за извършено престъпление. По тях има образувани прокурорски преписки. "На ход е прокуратурата. Да прецени дали да ги привлече като обвиняеми и да поиска имунитетите им", каза министърът. Правосъдният министър Янкулов допълни, че прокуратурата трябва да отговори дали не предприема действия, защото има притеснения, че ръководството ѝ е нелегитимно.

Няколко дни по-късно вътрешният министър обяви, че числото на набърканите в изборни престъпления лица с имунитети е набъбнало на 50.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

избори, купуване на гласове, МВР, прокуратура

ОЩЕ НОВИНИ ОТ БЪЛГАРИЯ

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Драго каза", или как се избират началници в съдебната власт
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Мадяр стана лидер, докато нашите останаха просто политици
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Политиците превъртат часовника обратно към 2021 г.
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Радев взриви пейзажа