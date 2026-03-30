Вучич обяви пълна победа на местни избори в Сърбия

Президентът на Сърбия Александър Вучич заяви, че коалицията около Сръбската прогресивна партия е спечелила във всички десет общини, където на 29 март се проведоха местни избори, съобщава БГНЕС.

Гласуването се състоя в Бор, Баина Баща, Кула, Майданпек, Кладово, Аранджеловац, Смедеревска Паланка, Лучани, Княжевац и Севойно.

По данни на независими наблюдатели и опозиционни листи, изборният ден е преминал с множество нередности и инциденти, съпроводени от физически сблъсъци и ранени граждани, активисти и журналисти.

Сблъсъци са регистрирани в Бор в източната част на страната, в Байина Баща на запад и в Кула във Войводина.

Наблюдателската мисия на неправителствената организация ЦРТА съобщи, че наблюдателите „навсякъде са видели паралелна отчетност, случаи на нарушаване на тайната на вота и организирано превозване на избиратели до секциите, което показва възможно гласуване под натиск“.

„На фона на побои, размахване на оръжие и разпространение на страх, тези недостатъци на изборния процес неоправдано изглеждат по-малко сериозни“, се казва още в съобщението.

От организацията подчертават, че е особено тревожно, че полицията в повечето случаи не е била готова да защити гражданите, изложени на насилие, нито да задържи извършителите.

Полицията не е реагирала публично на обвиненията на наблюдателските мисии.

Право на глас на местните избори на 29 март имаха около 250 хиляди избиратели.

Вотът премина при висока избирателна активност, която във всички десет града и общини е надхвърлила 50 процента.

В шест общини тя е била над 70 процента, в три над 60 процента, а в една е преминала половината от имащите право на глас.

Коалицията около управляващата партия участва във всички общини с обща листа, носеща името на Вучич, въпреки че той като президент не е бил кандидат на местните избори.

Срещу нея се изправиха листи, създадени от протестиращи студенти, опозиционни партии и местни граждански групи, в различни формати – на места заедно, на други поотделно.

Във всички населени места, където се проведоха избори на 29 март, и досега управляваше коалиция, водена от Сръбската прогресивна партия.

Местният вот се разглежда като пореден тест за силата на управляващите и опозицията, повече от година след трагедията в Нови Сад и масовите антиправителствени протести в страната.