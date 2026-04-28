Заради войната и емиграцията Русия отчита небивала липса на работници

В съвременната история на Русия никога не е имало такъв недостиг на кадри, както сега, заяви във вторник на „Среща Алфа“ председателят на Централната банка на Руската федерация Елвира Набиулина.

„Особеността на сегашната ситуация е тази на пазара на труда. Наистина досега никога в съвременната история на Русия не сме живели в условия на такъв недостиг на работна сила. Никога не сме имали такова нещо, а това оказва влияние върху цялата икономическа ситуация“, цитира Набиулина агенция „Интерфакс“.

По изчисления на FinExpertiza, в момента кадровият резерв на икономиката - тоест хората, които не са заети, но потенциално биха могли да работят - възлиза на 4,4 млн. души. В сравнение с 2021 г. той е намалял с 40%, или с 2,6 млн. души, след като стотици хиляди са емигрирали, а още близо 2 милиона са изпратени на фронта.

В допълнение към 300 хиляди мобилизирани през есента на 2022 г., половин милион руснаци са подписали договори с Министерството на отбраната през 2023 г., 450 хиляди - през 2024 г., и 422,7 хиляди - през 2025 г., според официални данни.

По оценки на Руския съюз на индустриалците и предприемачите, в момента само в промишлеността недостигът на кадри достига 2 милиона души. В Москва недостигът на работници е 400–500 хиляди души, оплака се по-рано кметът Сергей Собянин. В Министерството на вътрешните работи не достигат 170 хиляди служители, а в аграрния сектор - над 130 хиляди.