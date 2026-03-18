Русия има превес над Украйна, според разузнаването на САЩ

Американското разузнаване заяви, че Русия има предимство във войната с Украйна и е готова да продължи бойните действия до постигане на своите цели.

„Русия през 2025 г. запази предимство във войната срещу Украйна. До сключването на споразумение Москва вероятно ще продължи да води бавна война на изтощение, докато не постигне целите си“, заяви директорът на Националното разузнаване на САЩ Тълси Габард, изказвайки се в Конгреса.

The intelligence community assess that Russia has maintained the upper hand in the war against Ukraine.



Until an agreement is made, Moscow is likely to continue fighting a slow war of attrition until they view their objectives have been achieved.

По оценка на нейното ведомство „боеспособността на руската армия е по-висока, отколкото беше преди войната в Украйна“.

„Русия продължава да разполага със способността избирателно да оспорва интересите на САЩ по целия свят с военни и невоенни средства. Русия притежава напреднали системи, включително въоръжения за противодействие в космоса, хиперзвукови ракети и подводни средства, предназначени да неутрализират военното предимство на САЩ“, заяви Габард.

"Иранският режим е отслабен след началото на войната на 28 февруари, но изглежда, че все още си е на мястото, а Техеран и неговите съюзници продължават да са в състояние да нанасят удари срещу интересите на САЩ и техните съюзници в Близкия изток", предаде Ройтерс, цитирайки изявление на директорката на американското Национално разузнаване.

"Режимът в Иран изглежда непокътнат, но до голяма степен отслабен от операция "Епична ярост", заяви Габард.

"Въпреки това Иран и неговите съюзници продължават да имат способността и да нанасят удари срещу интересите на САЩ и техните съюзници в Близкия изток. Ако враждебният режим оцелее, той ще се опита да започне дългогодишни опити за възстановяване на ракетните си сили и силите си за безпилотни летателни апарати", заяви тя.

Джоузеф Кент, директор на Националния център за борба с тероризма на САЩ, е първият висш служител от администрацията на Тръмп, подал оставка заради конфликта.

Службата на директора на Националното разузнаване контролира центъра за борба с тероризма, а Кент е близък с Габард, която седи встрани от прожекторите, откакто започна войната с Иран.

"Не могат с чиста съвест да подкрепя продължаващата война в Иран. Иран не представляваше непосредствена заплаха за нашия народ и е ясно, че започнахме тази война поради натиска на Израел и влиятелното му лоби", написа Кент в писмо, публикувано в социалните мрежи.

Белият дом отхвърли написаното от Кент, като заяви, че писмото му съдържа "неверни твърдения".

Оценката на заплахите, която Габард представи пред Комисията по разузнаване в Сената на САЩ, засили още повече объркването относно състоянието на иранската ядрена програма. Някои представители на администрацията заявиха в навечерието на войната, че Иран е бил на седмици разстояние от разработването на ядрено оръжие - една от причините, посочени за започването на въздушните удари.

Днес Габард заяви, че ядрената програма на Иран е била унищожена при ударите на САЩ и Израел през юни миналата година и че Вашингтон не е установил никакви опити за възстановяване на капацитета за обогатяване на уран.

Иран не е правил опити да възобнови дейностите си по обогатяване на уран след американско-израелската атака през юни 2025 г., заяви Габард в писмено изявление, като опроверга Тръмп по отношение на целите на войната срещу Техеран. "След операция "Среднощен чук" ядрената програма на Иран беше унищожена. Оттогава не са правени опити за възстановяване на капацитета за обогатяване", заявява Габард в текста, представен днес пред комисията в Сената. "Входовете към подземните съоръжения, които бяха бомбардирани, бяха покрити с пръст и запечатани с цимент", добави тя.