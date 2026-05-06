Москва се опаса с още над 40 кули с ПВО

Кули с ПВО могат да се видят на много места около Москва

На фона на растящата заплаха от украински дронове Кремъл е решил да превърне Москва в крепост. За тази цел около столицата се изгражда няколко степенна ешелонирана система за противовъздушна отбрана /ПВО/. Спътниковите снимки показват, че през 2025 г. са били поставени допълнително поне 43 кули със зенитни ракетни комплекси "Панцир-С1".

На практика така се разширява съветския "малък обръч" от ПВО с радиус 50 км, който така и не беше използван по време на Студената война. Нови позиции се появиха до Зеленоград, Подолск, Гжел, на територията на бившия радиотехнически център край Наро-Фоминск, край полигона на Централния научно-изследователски институт за точно машиностроене. Няколко установки са поставени до летищата Домодедово и Жуковски.

Отделно за парада на 9 май в Москва бяха прехвърлени още 280 системи за ПВО, включително от Казан и Грозни.

⚡️ В Москву стянули около 280 систем ПВО перед 9 мая



Зенитные комплексы перебрасывали в том числе из Казани и Грозного. Оборону столицы выстроили в несколько эшелонов.



Все силы — на защиту одного дедушки. Пока Москва под плотным «зонтиком», другим городам остаётся меньше pic.twitter.com/DmcGk0BQBf — Чорны Лебедзь для...🤍❤️🤍🇺🇦🇮🇱 (@BlackSwan7901) 3 май 2026 г.

И докато Москва се укрепва, останалите региони в Русия са напълно беззащитни. В зоната на поражение на украинските дронове вече е 1/4 от територията на Русия и 70% от населението - градовете от Ленинградска област до Урал, пише Bloomberg.

От началото на април ВСУ поне 5 пъти атакуваха с дронове Челябинск, намиращ се на разстояние 1.5-1.7 хиляди км от границата с Украйна. Областният център се слави с концентрацията на военни заводи. На 1 май близо до града бе поразено и военно летище, където по данни на украинското разузнаване са били унищожени няколко изтребителя Су-57 и Су-34.

5 пъти през април и май и 7 пъти от началото на годината дронове стигат до Екатеринбург, четвъртият по население град в Русия, който е разположен на 1.7 хиляди км от Украйна.

Перм, разположен на 1.5 хиляди км от границата с Украйна, бе 15 пъти обект на атака от началото на годината, като 7 от тях - от началото на април. На 30 април бяха взривени резервоарите на "Транснефт" и "Пермнефтеоргсинтез", след което дни наред в града се сипеше "петролен дъжд".

Във вторник удар бе нанесен по Чебоксар (1,2 хиляди км от границата), при който са били използвани и украински ракети "Фламинго".