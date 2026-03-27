Украинските удари доведоха до
забрана на износа на бензин от Русия

27 Март 2026
В Русия ще има дефицит на бензина
В Русия ще има дефицит на бензина

Правителството на Руската федерация реши да забрани износа на бензин от Русия, считано от 1 април, за да стабилизира цените на бензина и да осигури приоритетно снабдяване на вътрешния пазар, съобщи пресслужбата на кабинета на министрите.

Експерти, анкетирани от „Комерсант“, смятат, че забраната за износ може само да забави ръста на цените, но те няма да спаднат значително.

Русия е ограничена в износа след ударите на Украйна по пристанището Уст-Луга в Ленинградска област на 25 март, съобщи източник на „Комерсант“ от бранша. По негови думи, заради това в близко време може да намалее нивото на преработка и добив на петрол.

Reuters пише, че според източници руски петролни компании са предупредили, че могат да обявят форсмажор заради ударите по балтийските пристанища.

