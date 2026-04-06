Украйна удари наследника на крайцера "Москва"

Ако се съди по пожарите, пораженията по пристанището в Новоросийск са големи

Украйна нанесе удар по кораба, който стана флагман на Черноморския флот след потапянето на крайцера "Москва" - руската фрегата "Адмирал Макаров". Тя е била базирана в пристанището в Новоросийск, което снощи бе подложено на масирана атака с дронове. Командващият Силите за безпилотни системи на Въоръжените сили на Украйна Роберт Бровди /Мадяр/ публикува видео от атаката. Засега не е ясно какви са пораженията по кораба.

"Адмирал Макаров" е един трите кораба по проекта 11356Р "Буревестник" в състава на Черноморския флот и е спуснат на вода през 2015 г. Друг кораб от същия проект - "Адмирал Есен" бе поразен пак в Новоросийск на 2 март. Третият кораб - "Адмирал Григорович", бе посетен от руския президент Владимир Путин през юли 2025 г. в Кронщад. И трите кораба са носители на ракети "Калибър", с които се атакуват украински градове.

Ukrainian suicide drones have struck the Russian frigate Admiral Makarov in the port of Novorossiysk, Russia.



Makarov is one of Russia’s Black Sea fleet vessels that has been firing Kalibr cruise missiles at Ukraine. pic.twitter.com/SGDjZWFlue — World Monitor (@MonitorWarnow) 6 април 2026 г.

През май 2022 г. ТАСС написа, че "Адмирал Макаров" е станал новият флагман на Черноморски флот, след като през април бе потопен крайцера "Москва".

Това е вторият крупен руски кораб, който Украйна поразява за последните три седмици. На 25 март украински дронове удариха строящия се патрулен ледоразбивач от проекта 23550, предназначен за брегова охрана.

Украйна продължава методично да разрушава и руски петролни терминали. Украински дронове удариха тази нощ един от най-големите нефтени терминали на Черно море - в Новоросийск.

Видеа в социалните мрежи показват, че целта е бил "Шесхарис" - един от най-големите комплекси за прием, съхранение и разтоварване на нефт и нефтопродукти в южна Русия, който има стратегическо значение. Той има ключова роля в работата на Новоросийското морско пристанище и цялата експортна инфраструктура в южната част на страната.

It's the Sheskharis oil terminal in Novorossiysk receiving drone sanctions, joining Ust-Luga and Primorsk with sudden unplanned oil export downtime.



🚨NOTE: no air defence missiles were reported, which may indicate a critical weakening of Russian air defence.



More to come!🔥 pic.twitter.com/z9sIdID0Wk — Maria Drutska 🇺🇦 (@maria_drutska) 5 април 2026 г.

От Генщаба на ВСУ съобщават, че терминалът е задейства за обезпечаването на групировката на въоръжените сили на Русия в Украйна. Преди това дроновете атакуваха терминала на 2 март, което доведе до пожар на негова територия. Терминалът бе атакуван и през ноември 2025 г., когато бе повредена нефтобазата и пристанището на "Черномортранснефт".

Терминалът "Шесхарис" влиза в структурата на "Транснефт" и крайна точка на нейния петролопровод в южна Русия. Мощността му е около 3,5-4,5 млн. млн. тона суров петрол (около 1 млн. барела в денонощие или 35-40 големи танкера на месец), което е около 20% от морският експорт на Русия. Тук се разтоварва не само петрол, но и мазут и дизел.

Поразена е и плаващата платформа "Сиваш".

Жителите на Новоросийск съобщиха за множество взривове през нощта. При атаката е повреден и многоетажен блок. Пострадали са 8 души, съобщи губернаторът на областта.

Загуби

Русия е загубила почти 1 млрд. долара след серията удари на Украйна по ключови петролни терминали, пресметна "Файненшъл таймс". Петте атаки по пристанищата в Приморск и Уст-Луга повредиха терминалите, през които минават над 40% от морския експорт на руски петрол. Само в Приморск е изгорял петрол за около $200 млн.