Украинските атаки сринаха петролния износ на Русия

Русия не може да се възползва пълноценно от високите цени на нефта заради успешните украински удари, които вадят от строя рафинерии и пристанища. Атаките са сринали износа руски петрол по море до най-ниските му нива от лятото на 2024 г., съобщи руският вестник "Комерсант", като цитира анализ на Центъра за ценови индекси.

През последните седмици ударите по руски пристанища са се активизирали, като са били засегнати петролни терминали в Уст-Луга, Приморск, Туапсе и др. В резултат за периода 6-12 април морският износ на руски петрол е намалял с 16,1% до 291 хил. тона, като най-силен спад - от 73,2% - е отчетен при доставките от Новоросийск.

Експерти посочват, че атаките създават допълнителни рискове за застрахователите. Според управляващия партньор на Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин компаниите вече започват да преразглеждат рейтингите на руските пристанища, което може да доведе до повишаване на застрахователните премии. Това оскъпяване ще потиска допълнително износа дори и след възстановяване на повредената инфраструктура.

Въпреки намаляването на физическите обеми високите цени на петрола пълнят руския бюджет. Според данните на Международна енергийна агенция приходите от експорт на суров нефт през март са достигнали 19 млрд. долара - при 9,75 млрд. долара през февруари, преди блокирането на Ормузкия пролив.