Украинските атаки сринаха петролния износ на Русия

Доставките от Новоросийск са намалели със 73 процента

17 Апр. 2026
Нефтокомллексът в Туапсе.
Русия не може да се възползва пълноценно от високите цени на нефта заради успешните украински удари, които вадят от строя рафинерии и пристанища. Атаките са сринали износа руски петрол по море до най-ниските му нива от лятото на 2024 г., съобщи руският вестник "Комерсант", като цитира анализ на Центъра за ценови индекси.

През последните седмици ударите по руски пристанища са се активизирали, като са били засегнати петролни терминали в Уст-Луга, Приморск, Туапсе и др. В резултат за периода 6-12 април морският износ на руски петрол е намалял с 16,1% до 291 хил. тона, като най-силен спад - от 73,2% - е отчетен при доставките от Новоросийск.

Експерти посочват, че атаките създават допълнителни рискове за застрахователите. Според управляващия партньор на Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин компаниите вече започват да преразглеждат рейтингите на руските пристанища, което може да доведе до повишаване на застрахователните премии. Това оскъпяване ще потиска допълнително износа дори и след възстановяване на повредената инфраструктура.

Въпреки намаляването на физическите обеми високите цени на петрола пълнят руския бюджет. Според данните на Международна енергийна агенция приходите от експорт на суров нефт през март са достигнали 19 млрд. долара -  при  9,75 млрд. долара през февруари, преди блокирането на Ормузкия пролив. 

 

Още новини по темата

Цената на дизела в България се устреми към 2 евро за литър

13 Апр. 2026

Тръмп обяви началото на разчистване на Ормузкия проток
11 Апр. 2026

Цената на петрола пада след обявяването на примирието
08 Апр. 2026

Украйна удари наследника на крайцера "Москва"
06 Апр. 2026

САЩ снеха временно забраната над иранския петрол
21 Март 2026

САЩ отварят петролния резерв
12 Март 2026

МАЕ обяви деблокиране на рекордните 400 млн. барела петрол

11 Март 2026

Цената на петрола мина 100 долара за барел
09 Март 2026

Пак война и шок с цените - иде ли икономически Апокалипсис

07 Март 2026

Избухва нова енергийна война
02 Март 2026

Саудитска Арабия измести Русия по доставки на петрол за Индия
19 Февр. 2026

Русия се задъхва от непродаден петрол
16 Февр. 2026

Тръмп обяви внос на венецуелски петрол в САЩ
07 Яну. 2026

Тол камерите с нова мисия - ще ловят измами с дизел и бензин

09 Дек. 2025

