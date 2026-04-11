Тръмп обяви началото на разчистване на Ормузкия проток

САЩ започват операция по „разчистване“ на Ормузкия проток, заяви президентът Доналд Тръмп в Truth Social. По думите му американските военни са унищожили основната част от въоръженията и военната индустрия на Иран, както и много от неговите лидери. „Единственото, което им остава, е заплахата някой кораб да "се натъкне" на някоя от техните морски мини, въпреки че всички 28 техни минни заградители също са на морското дъно. Сега започваме процеса по разчистване (clearing out) на Ормузкия проток като услуга за страните по целия свят, включително Китай, Япония, Южна Корея, Франция, Германия и много други“, съобщи Тръмп.

Ръководителят на Белия дом разкритикува споменатите държави за липсата на „смелост и воля“ да отворят протока и добави, че „празни нефтени танкери от много страни“ се насочват към САЩ, за да „се заредят с нефт“. В същото време Axios, позовавайки се на източници, съобщава, че в събота, когато в Пакистан започнаха преките преговори между САЩ и Иран, няколко кораба на ВМС на САЩ са преминали през Ормузкия проток, без да уведомят Техеран. Това е първият случай на преминаване на американския флот през по-рано блокирания морски път от началото на войната. Събеседниците отбелязват, че тази стъпка е била насочена към повишаване на сигурността на търговските кораби, за да могат да преминават през протока.

Американската армия съобщи, че два от нейните военни кораба са преминали през Ормузкия проток като част от план за започване на разминиране на този жизненоважен коридор за световната търговия с петрол.

Изпращането на корабите през протока е било насочено към „създаване на условия за разчистване на мини в Ормузкия проток“, съобщи Централното командване на САЩ в X.

По-рано днес Тръмп заяви, че голям брой празни петролни танкери се насочват към Съединените щати, за да бъдат натоварени с нефт и газ, предадоха Ройтерс и БТА.

"Огромно количество напълно празни петролни танкери, някои от които са сред най-големите в света, в момента се отправят към Съединените щати, за да се заредят с най-добрия и "най-сладък" петрол и газ в света. Ние разполагаме с повече петрол, отколкото следващите две по големина петролни икономики взети заедно, и то с по-високо качество", гласи публикацията на американския президент.

По-рано през седмицата Тръмп заяви, че Иран не трябва да налага такси на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток, чиято блокада доведе до сериозни сътресения в глобалните енергийни доставки.