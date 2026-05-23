Тръмп пропуска сватбата на сина си заради Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че няма да присъства на сватбата на големия си син, Доналд Тръмп-младши, с Бетина Андерсън, защото се налага да остане във Вашингтон по държавни дела, предаде Ройтерс. "Въпреки че много исках да бъда до сина си, Дон-младши, и най-новия член на семейство Тръмп, неговата бъдеща съпруга Бетина, обстоятелства, свързани с управлението на страната и моята любов към САЩ, не ми позволяват да присъствам", написа в социалната мрежа Трут Сошъл стопанинът на Белия дом.

"Смятам, че е важно да остана във Вашингтон, в Белия дом, в този толкова важен момент. Имам на дневен ред Иран и други проблеми", посочи президентът. Правителството "Тръмп" води дипломатически разговори с Техеран през Пакистан, целящи да сложат край на войната с Ислямската република, започната от САЩ и Израел на 28 февруари.

САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран, съобщиха американски медии, цитирани от Франс прес. Информацията разпространиха Си Би Ес и "Аксиос" малко след като президентът Доналд Тръмп обяви, че няма да присъства на сватбата на сина си.

Сватбата ще се състои този уикенд на малък остров в Бахамите, съобщи Си Ен Ен. Годежът на Тръмп-младши с Андерсън е негов трети. С предишната си жена Ванеса, актриса и бивш модел, бяха женени в продължение на 12 години и имат пет деца. През 2018 г. тя поиска развод. След това той се сгоди за Кимбърли Гилфойл, лице от малкия екран в САЩ, докато не се разделиха през 2024 г.