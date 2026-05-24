Въоръжен мъж започна да стреля и бе убит пред Белия дом

Въоръжен мъж откри стрелба снощи срещу пропускателен пункт близо до Белия дом във Вашингтон и беше смъртоносно ранен от агенти на Сикрет сървис, които отговориха на огъня, съобщиха властите, цитирани от международните агенции.

Според изявление до медиите на Сикрет сървис - службата, отговорна за охраната на президента и вицепрезидента - стрелецът е открил огън срещу нейни агенти, които са отвърнали на стрелбата. Предполагаемият нападател е бил ранен и “транспортиран в местна болница, където по-късно е починал.

Случаен минувач също е бил ранен по време на престрелката и е настанен в болница.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който вече бе цел на три предполагаеми опита за покушения през последните две години, е бил в Белия дом по време на инцидента, след като отмени всичките си планове за пътувания през уикенда заради кризата с Иран.

“ФБР е на мястото и оказва подкрепа на Сикрет сървис, която отговаря на стрелба близо до Белия дом”, написа снощи директорът на ФБР Каш Пател в “Туитър”.

Телевизионният водещ от “Фокс Нюз” Брет Байер съобщи, че е получил информация от високопоставен представител на администрацията, че въоръженият мъж се е приближил от западната страна на Белия дом и е произвел три изстрела. Според водещия стрелецът никога не е пресичал периметъра за сигурност около президентската резиденция.

Полицията блокира достъпа до Белия дом, а войници от националната гвардия попречиха на журналисти да влязат в района.

Журналисти, които са били на Северната морава по време на инцидента, са получили нареждане да се скрият в залата за пресконференции на Белия дом.

Кореспондентката на телевизия Ей Би Си Селина Уанг публикува видео в социалните мрежи, на което се чуват изстрели. “Звучаха като десетки изстрели”, написа тя.



Според източници от правоохранителните органи, стрелецът е идентифициран като 21-годишен мъж с психични проблеми.

21-годишният Насире Бест е от Мериленд и е имал предишни пререкания със службите за сигурност в Белия дом, съобщи NBC.

Досега Тръмп бе цел на три опита за покушение, последният от които на 25 април, когато въоръжен мъж се опита да нахлуе в зала, в която президентът присъстваше на медийна гала вечеря.

През юли 2024 г., докато провеждаше кандидат президентската си кампания Тръмп бе леко ранен в Бътлър, Пенсилвания. Тогава мъж произведе няколко изстрела, убивайки човек от публиката и ранявайки леко Тръмп, преди да бъде застрелян от силите за сигурност.

Няколко месеца по-късно друг въоръжен мъж беше арестуван край голф игрище в Уест Палм Бийч, където Тръмп играеше в момента.