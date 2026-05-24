Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Въоръжен мъж започна да стреля и бе убит пред Белия дом

В момента на нападението Тръмп е бил там

Днес, 06:47
Агенти на Секрет сървис неутрализираха нападателя и отцепиха района на Белия дом
БГНЕС/ЕПА
Агенти на Секрет сървис неутрализираха нападателя и отцепиха района на Белия дом

Въоръжен мъж откри стрелба снощи срещу пропускателен пункт близо до Белия дом във Вашингтон и беше смъртоносно ранен от агенти на Сикрет сървис, които отговориха на огъня, съобщиха властите, цитирани от международните агенции.

Според изявление до медиите на Сикрет сървис - службата, отговорна за охраната на президента и вицепрезидента - стрелецът е открил огън срещу нейни агенти, които са отвърнали на стрелбата. Предполагаемият нападател е бил ранен и “транспортиран в местна болница, където по-късно е починал.

Случаен минувач също е бил ранен по време на престрелката и е настанен в болница.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп, който вече бе цел на три предполагаеми опита за покушения през последните две години, е бил в Белия дом по време на инцидента, след като отмени всичките си планове за пътувания през уикенда заради кризата с Иран.

“ФБР е на мястото и оказва подкрепа на Сикрет сървис, която отговаря на стрелба близо до Белия дом”, написа снощи директорът на ФБР Каш Пател в “Туитър”.

Телевизионният водещ от “Фокс Нюз” Брет Байер съобщи, че е получил информация от високопоставен представител на администрацията, че въоръженият мъж се е приближил от западната страна на Белия дом и е произвел три изстрела. Според водещия стрелецът никога не е пресичал периметъра за сигурност около президентската резиденция.

Полицията блокира достъпа до Белия дом, а войници от националната гвардия попречиха на журналисти да влязат в района. 

Журналисти, които са били на Северната морава по време на инцидента, са получили нареждане да се скрият в залата за пресконференции на Белия дом.

Кореспондентката на телевизия Ей Би Си Селина Уанг публикува видео в социалните мрежи, на което се чуват изстрели. “Звучаха като десетки изстрели”, написа тя. 
 

Според източници от правоохранителните органи, стрелецът е идентифициран като 21-годишен мъж с психични проблеми.

21-годишният Насире Бест е от Мериленд и е имал предишни пререкания със службите за сигурност в Белия дом, съобщи NBC.

Досега Тръмп бе цел на три опита за покушение, последният от които на 25 април, когато въоръжен мъж се опита да нахлуе в зала, в която президентът присъстваше на медийна гала вечеря.

През юли 2024 г., докато провеждаше кандидат президентската си кампания Тръмп бе леко ранен в Бътлър, Пенсилвания. Тогава мъж произведе няколко изстрела, убивайки човек от публиката и ранявайки леко Тръмп, преди да бъде застрелян от силите за сигурност.

Няколко месеца по-късно друг въоръжен мъж беше арестуван край голф игрище в Уест Палм Бийч, където Тръмп играеше в момента. 

 

 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

атентат срещу президент на САЩ, Доналд Тръмп

Още новини по темата

Тръмп пропуска сватбата на сина си заради Иран
23 Май 2026

Тръмп изпраща още 5000 американски войници в Полша
22 Май 2026

Биволът Доналд Тръмп стана хит в Бангладеш
21 Май 2026

Тръмп обяви ликвидирането на втория човек в "Ислямска държава"
16 Май 2026

Тръмп: Постигнахме фантастични споразумения с Китай
15 Май 2026

Си обсъжда с Тръмп „Капана на Тукидид“
14 Май 2026

Пекин посрещна Тръмп хипер тържествено
13 Май 2026

Илон Мъск и Тим Кук ще придружават Тръмп в Китай
12 Май 2026

Тръмп отхвърли като неприемлива позицията на Иран по преговорите
11 Май 2026

Зеленски издаде указ, с който позволи на Москва парада на 9 май
08 Май 2026

Тръмп: Примирието с Иран е факт и ние унищожихме много катери
08 Май 2026

Тайните служби простреляха човек в центъра на Вашингтон
05 Май 2026

Тръмп вдига митата за колите от ЕС
01 Май 2026

Иран получи "да" от ФИФА и Тръмп за Мондиал 2026
01 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: За новия ВСС дяволът е в детайлите
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Някой изпада от картата - Варна
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Кабинетът "Радев" иска да върже парламента на каишка
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса