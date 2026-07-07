Тръмп обеща да премахне санкциите срещу Турция

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган и американският президент Доналд Тръмп заявиха при първото си съвместно изявление в Анкара, че са много добри приятели и дадоха един за друг висока оценка на лидерските си качества. Американският президент пристигна в турската столица за срещата на върха на НАТО, която се провежда днес и утре, пред БТА.

„Искам да подчертая колко е важно това посещение. Срещата на върха на НАТО се провежда в Анкара и всички лидери се събират в нашата страна. Фактът, че скъпият ми приятел Тръмп ще бъде утре с нас, ще ни даде още сила“, заяви Ердоган при разговора им в президентския дворец „Бештепе“.

Тръмп също заяви, че с Ердоган са големи приятели и го поздрави за свършеното, давайки за пример летището, на което е кацнал, и пътищата, по които е минал.

„Вие сте много добър лидер, лидер, който е уважаван в целия свят. Имаше много хубава химия между нас, имахме много добри отношения. Турция с лидерството на президента (Ердоган – бел. ред.) стана една изключително силна страна“, заяви Тръмп.

Вашингтон ще разгледа възможността да продаде изтребители F-35 на Турция, след като през 2019 г. изключи страната от програмата заради покупката на руската система за противовъздушна отбрана С-400.

Това заяви Доналд Тръмп по време на съвместната пресконференция, предадоха АФП и БГНЕС.

„Това е решение, което ще вземем... Това е страхотен самолет, безспорно най-добрият, и със сигурност ще разгледаме тази възможност“, каза Тръмп, седнал до Ердоган след пристигането си в Анкара за срещата на върха на НАТО.

Турция отдавна се стреми да бъде върната в програмата F-35 и да бъдат отменени американските санкции, които обтегнаха отношенията между двете страни и затрудниха турските отбранителни проекти. Посещението на американския президент се разглежда като възможност за излизане от задънената улица.

При срещата си в Белия дом през септември миналата година двамата лидери изразиха желание спорът да бъде окончателно решен, въпреки че отмяната на санкциите зависи от Конгреса на САЩ. Попитан дали ще премахне санкциите по закона CAATSA, Тръмп отговори: „Ще премахнем санкциите. Не искаме да налагаме санкции на приятели“.

Ердоган заяви, че е уверен, че Тръмп ще реши въпроса и ще сложи край на спора.

„Г-н Тръмп лично ни даде думата си по този въпрос“, каза турският президент чрез преводач.

„По този въпрос г-н Тръмп винаги спазва думата си. Вярвам, че и този път от срещата на върха ще излезе положително решение относно F-35“, добави той.

По време на разговора с журналисти американският президент коментира и отношението на съюзниците към Съединените щати по време на войната с Иран.

„Бях много разочарован от НАТО. Изобщо не се нуждаехме от помощ. В известен смисъл изпитвах хората, исках да видя дали ще застанат до нас, защото отдавна казвам, че ние помагаме на тях, но не съм сигурен, че те биха били до нас“, посочи Тръмп.

Той добави, че смята, че руският президент Владимир Путин и украинският президент Володимир Зеленски искат войната да бъде „уредена“, след като е разговарял с двамата лидери.

„Мисля, че и двамата искат да постигнат споразумение“, каза Тръмп.