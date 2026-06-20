Тръмп нападна Мелони за трети път в последните 2 дни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за трети пореден път в рамките на два дни отправи нападки към премиера на Италия Джорджа Мелони. След като първо го направи пред журналист на италианската медия „Ла Сетте“, а после пред американската медия Ен Би Си, сега той атакува Мелони в пост в социалната си мрежа Truth Social, пише АНСА, цитирана от БТА.

"След като САЩ нанесоха военно поражение на Иран, премиерката Джорджа Мелони иска отново да е приятелка, за да повиши рейтинга си", пише Тръмп. А после добавя: „Не, благодаря“.

"На няколко пъти тя поиска да си направи снимка с мен по време на срещата на върха на Г-7 във Франция. Нейната популярност в Италия спада, може би защото обърна гръб на САЩ – една страна, която обича и защитава наистина Италия“, заяви още Тръмп и допълни, че "Мелони е отказала да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, както е направила и НАТО".

Тръмп атакува Мелони в поста си и заради това, че не е разрешила на САЩ да използва писти в италиански бази по време на войната в Иран. „Дори не ни позволи да използваме италианските писти за излитане и кацане, като създаде за нас значително логистично неудобство, въпреки че САЩ допринасят със стотици милиарди долари на година за отбраната на Италия и на други така наречени съюзници от НАТО“, допълва още Тръмп.

Вчера Тръмп първо каза, че Мелони го е умолявала за снимка на Г-7 и той от съжаление се е снимал с нея. После каза, че не иска Мелони вече да му е фен, защото тя и други съюзници от НАТО не са помогнали на САЩ в Иран.

Още след първата нападка Мелони заяви, че Тръмп говори измислици и че тя и Италия никога не умоляват никого за нищо.

„Моята популярност не ви засяга“, отговори днес италианският премиер Мелони на Тръмп. "Тези непрестанни, необосновани нападки са безсмислени. Що се отнася до популярността ми, приятелството с вас определено не й помага... Моята популярност зависи от способността ми да защитавам националните интереси на Италия — и именно с това винаги съм се занимавала", добави тя.