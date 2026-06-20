Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп нападна Мелони за трети път в последните 2 дни

Днес, 17:28
Мелони и Тръмп миналата есен.
EPA/BGNES
Мелони и Тръмп миналата есен.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп за трети пореден път в рамките на два дни отправи нападки към премиера на Италия Джорджа Мелони. След като първо го направи пред журналист на италианската медия „Ла Сетте“, а после пред американската медия Ен Би Си, сега той атакува Мелони в пост в социалната си мрежа Truth Social, пише АНСА, цитирана от БТА. 

"След като САЩ нанесоха военно поражение на Иран, премиерката Джорджа Мелони иска отново да е приятелка, за да повиши рейтинга си", пише Тръмп. А после добавя: „Не, благодаря“.

"На няколко пъти тя поиска да си направи снимка с мен по време на срещата на върха на Г-7 във Франция. Нейната популярност в Италия спада, може би защото обърна гръб на САЩ – една страна, която обича и защитава наистина Италия“, заяви още Тръмп и допълни, че "Мелони е отказала да попречи на Иран да се сдобие с ядрено оръжие, както е направила и НАТО".

Тръмп атакува Мелони в поста си и заради това, че не е разрешила на САЩ да използва писти в италиански бази по време на войната в Иран. „Дори не ни позволи да използваме италианските писти за излитане и кацане, като създаде за нас значително логистично неудобство, въпреки че САЩ допринасят със стотици милиарди долари на година за отбраната на Италия и на други така наречени съюзници от НАТО“, допълва още Тръмп.

Вчера Тръмп първо каза, че Мелони го е умолявала за снимка на Г-7 и той от съжаление се е снимал с нея. После каза, че не иска Мелони вече да му е фен, защото тя и други съюзници от НАТО не са помогнали на САЩ в Иран.

Още след първата нападка Мелони заяви, че Тръмп говори измислици и че тя и Италия никога не умоляват никого за нищо.

„Моята популярност не ви засяга“, отговори днес италианският премиер Мелони на Тръмп. "Тези непрестанни, необосновани нападки са безсмислени. Що се отнася до популярността ми, приятелството с вас определено не й помага... Моята популярност зависи от способността ми да защитавам националните интереси на Италия — и именно с това винаги съм се занимавала", добави тя.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Джорджа Мелони

Още новини по темата

Тръмп иска от Европа да плати 350 млрд. долара
20 Юни 2026

Вицепремиерът на Италия отмени визита в САЩ заради обида на Тръмп
19 Юни 2026

Тръмп разкритикува Израел за цивилните жертви в Ливан
17 Юни 2026

Тръмп ще води в Анкара делегация от 1400 души

16 Юни 2026

САЩ и Иран подписаха електронно меморандум за разбирателство
15 Юни 2026

Путин и Зеленски поздравиха Тръмп за юбилея му
14 Юни 2026

Зеленски и Тръмп ще участват в срещата на G-7 в Евиан
13 Юни 2026

Тръмп свика "най-големия митинг на всички времена"

05 Юни 2026

Тръмп спаси Бейрут от израелска атака след лют скандал с Нетаняху
02 Юни 2026

Хора на Тръмп искат отпечатването на банкнота от 250 долара с неговия лик
28 Май 2026

Тръмп е против Иран да предаде обогатения уран на Русия или Китай
27 Май 2026

Борисов търси опора във Вашингтон
27 Май 2026

Нетаняху и Тръмп влязоха за малко в болница
26 Май 2026

Най-напрегнатата тема на срещата "Тръмп-Си" е била Япония
25 Май 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: #КорупцияЛийкс разкри фабрика за подслушване на магистрати
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Как да се правиш на луд за "незаконен град"
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Брадвата на Гюров не стига като оръжие срещу Радев
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Радев ще рие топлите си Авгиеви обори
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Кукленото шоу засега замества прогреса