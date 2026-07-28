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Тръмп лобира за край на смяната на часа в САЩ

28 Юли 2026
БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Сената да приеме законопроект, с който лятното часово време да стане постоянно в цялата страна, въпреки силната съпротива срещу тази мярка, предаде Ройтерс.

Камарата на представителите вече гласува в подкрепа на инициативата по-рано този месец. Проектът обаче се сблъсква със сериозни спънки в Горната камара, което накара Тръмп лично да започне да се обажда на сенатори с апел да го подкрепят.

„Надявам се, че Сенатът ще одобри този законопроект. Постоянното лятно часово време ще донесе повече светлина в края на деня, ще стимулира икономиката и ще спести излишния стрес от сменянето на часовниците два пъти годишно“, каза Тръмп.

Дебатът за премахването на зимното часово време разделя както политиците, така и експертите в САЩ. Докато търговците на дребно и бизнес средите подкрепят мярката заради по-дългите слънчеви следобеди, лекари, медицински асоциации и учени, изучаващи съня, предупреждават за негативни последици. Според здравните съветници постоянното лятно часово време нарушава естествения циркаден ритъм, тъй като сутрините през зимата остават тъмни за по-дълго. Представители на образователната сфера също изразиха загриженост, че учениците ще трябва да пътуват за училище в пълна тъмнина през зимните месеци.

За да влезе в сила, законът трябва да бъде одобрен от Сената и след това подписан окончателно от президента.

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, лятно часово време

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