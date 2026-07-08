Тръмп насърчи Украйна за още удари в дълбокия руски тил

Украинските удари по руските нефтопреработвателни заводи са ескалация, която може да помогне за завършване на войната. Това коментира американският президент Доналд Тръмп в началото на срещата си с украинския си колега Володимир Зеленски.

"Това е една от динамиките, която се измени през последните месеци. За руснаците става все по-сложно да защитават своето въздушно пространство. Ние се надяваме, че това ще създаде възможност за преговори", добави държавният секретар на САЩ Марко Рубио.

Украйна вече извади от строя голяма част от руските нефтопреработващи предприятия, които, ако не са спрели работа, поне се нуждаят от дълъг ремонт. Само снощи украински дронове "посетиха" рафинерии в Татарстан, Башкирия, Саратовска и Воронежка области. В Русия вече има остър недостиг на горива и пред бензиностанциите се извиха огромни опашки, на които шофьорите чакат с дни, за да заредят.

Тръмп каза, че в Русия "всичко е по-сложно, отколкото се предполагаше", а условията на руския президент Владимир Путин за завършване на войната "се смекчават". "Путин иска тази война да приключи, и то възможно най-бързо. Аз често разговарям с него. Със Зеленски общувам по-рядко, но нашите отношения са много добри. Мисля, че условията на Путин се променят и, вероятно, стават малко по-добри по някои от въпросите", добави той. Тръмп каза, че ще се чуе с Путин и след днешния разговор със Зеленски.

Тръмп попита Зеленски дали би отишъл в Москва за преговори, както предлага Путин. "Там не е безопасно. Там летят много украински дронове", отговори шеговито Зеленски.

TRUMP: Would you go to Moscow?



ZELENSKYY: It is difficult. There are lots of Ukrainian drones there. It's dangerous. pic.twitter.com/4KGmS90qZh — Aaron Rupar (@atrupar) 8 юли 2026 г.

Тръмп е склонен да разреши на Украйна да произвежда ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Дефицитът на тези ракети в момента е най-големият проблем на Украйна, защото само с тях могат да се свалят свръхзвукови ракети, с които Русия атакува всеки ден украински градове. "Ние ще им покажем как се правят. Това е много сложен въпрос, но те бързо ще се оправят", смята Тръмп.

Украйна пък ще предаде на САЩ своя опит и технологии за дроновете. "Ние ще купуваме техните дронове. Ние произвеждаме дронове, прекрасни дронове, но те могат да ги произвеждат в големи количества. Върви война, а украинците произвеждат дронове. Имат подземни заводи. Украинците са много талантливи", каза Тръмп.

Тръмп е убеден, че Украйна и Русия могат да се договорят за завършване на войната. "Между руснаците и украинците има малка разлика. Те могат да се договорят. Това е ужасна война", каза той.

САЩ са готови "да затворят" небето над Украйна като гаранция срещу бъдещи атаки, след като се постигне мирно споразумение с Русия. Това стана ясно от отговор на Тръмп на журналистически въпрос. "Ако е необходимо, ще го направим, но няма да има нужда да се тревожим за това, когато имаме сделка", каза той.

Американският президент каза, че може да посети Киев, но това едва ли ще стане преди войната да е приключила.

Единство

НАТО ще отпусне 70 млрд. евро военна помощ за Украйна през 2026 г. за доставки на оръжие, военна помощ и обучение. Този ангажимент е залегнал в заключителната декларация на срещата на върха в Анкара. Поне още толкова ще бъдат дадени и през 2027 г.

Документът подчертава, че Украйна допринася за сигурността на евроатлантическата зона и че съюзниците остават „непоколебими в подкрепата си“ за нейната свобода, суверенитет и териториална цялост.

В него се отбелязва, че по-голямата част от военната помощ за Киев сега се финансира от европейски съюзници и Канада. Военният съюз също приветства решението на Европейския съюз да предостави многогодишно финансиране на Украйна чрез механизма за заем за подкрепа на Украйна.

Участниците в срещата на върха смятат Русия за дългосрочна заплаха за евроатлантическата сигурност и потвърдиха позицията си, залегнала в чл. 5 на Устава на НАТО - че нападение срещу една от страните членки ще се смята за нападение срещу всичко.

Лидерите на НАТО обявиха нови договори в областта на отбраната на стойност над 50 милиарда долара, договориха се за разширяване на съвместното производство на оръжия и ускоряване на развитието на съвременни военни технологии, включително системи за противоракетна отбрана, дронове и изкуствен интелект.