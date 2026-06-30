EPA/BGNES Тръмп се закани, че ще прокара искането си през закон в Конгреса

Върховният съд на САЩ отхвърли инициативата на президента Доналд Тръмп да ограничи правото на придобиване на американско гражданство по рождение.

„Всички лица, родени в Съединените щати или преминали процедура по натурализация и попадащи под юрисдикцията на страната, са граждани на Съединените щати и на щата, в който живеят“, се казва в решението на съда.

То е прието с мнозинство от шест гласа „за“ срещу три. Принципът "jus soli" - израз на латински, означаващ "право на земята" - гарантира автоматично гражданство от 1868 г. за почти всяко дете, родено на територията на САЩ. Съдиите от Върховния съд на САЩ потвърдиха тази практика с решението си.

Настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп се стремеше да прекрати автоматичното предоставяне на гражданство по рождение на децата на хора, които се намират в страната само временно или без необходимото законово разрешение. Това беше един от основните му приоритети в рамките на политиката за затягане на имиграционния режим. След завръщането си в Белия дом миналата година Тръмп подписа съответния президентски указ още в първия ден от мандата си.

От своя страна, Тръмп призова Конгреса на САЩ да премахне правото на получаването на гражданство по рождение. "Върховният съд потвърди правото на получаването на гражданство по рождение, което е жалко за нашата страна, но можем лесно да компенсираме това в Конгреса чрез законодателни мерки", написа той в социалните мрежи.