Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Тръмп поиска компенсации от Иран

Това е реакцията на американския президент на сходно искане на Техеран към САЩ

10 Авг. 2026
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви днес, че ще иска компенсация от Иран за конфликта в Близкия изток като част от евентуални бъдещи преговори за мир, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

Тръмп се аргументира с атаките, подкрепяни и извършвани от Иран в продължение на десетилетия.

Иран "иска компенсация за щетите, които са понесли през последните пет месеца военен конфликт . . . Аз също искам компенсация от Иран за всички хора, които са убили или ранили тежко с бомбите, които залагат край пътища, и в много конфликти", изтъкна американският президент.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Доналд Тръмп, Иран

Още новини по темата

Тръмп се сблъска с Мамдани за данъците на Ню Йорк
11 Авг. 2026

Иран разпространи кадри с новия върховен лидер
09 Авг. 2026

Тръмп забрани родилния туризъм
07 Авг. 2026

Иран и Оман договориха отварянето на Ормузкия проток
05 Авг. 2026

Иран отрече да води нови преговори със САЩ
03 Авг. 2026

Мрежа вербува тийнейджъри да убиват из цяла Европа
02 Авг. 2026

Тръмп пуска платена услуга за ранен достъп до постовете му
02 Авг. 2026

САЩ ще искат депозит до 20 000 долара за туристите от 50 държави
02 Авг. 2026

Надежда Нейнски разкри любопитни детайли за реакцията на Иран за US самолетите
01 Авг. 2026

Външният министър на Иран се скара на Велислава Петрова
30 Юли 2026

Сенатът на САЩ договори подкрепа за "адските" санкции срещу Русия и Иран
28 Юли 2026

Тръмп лобира за край на смяната на часа в САЩ
28 Юли 2026

Военният министър допусна, че Иран може да изстреля ракета към България
26 Юли 2026

Иран и САЩ поставиха войната отново "на пауза"
26 Юли 2026

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Съдебна реформа може да започне със снимки на консервите от село
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Принципът "Да не се мина" забърка Благомир Коцев в нов скандал
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завоят на ПБ към 2021 г. не замества липсващата изборна реформа
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: България сама си избра вредител
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Как да загубим изборите в 5 прости стъпки