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Иран отрече да води нови преговори със САЩ

03 Авг. 2026Обновена

Президентът на САЩ Доналд Тръмп анонсира нов кръг преговори с Иран, но Техеран отрече.

„Преговорите ще започнат следобед. И ще видим дали това ще донесе резултати. Бих се радвал на такъв изход. Това ще спаси много животи и ще спести куп излишни сили и ресурси“, каза Тръмп на борда на Air Force One.

Иран обаче официално заяви, че не води преговори със САЩ, диалогът продължава само с Оман и той е по въпроса за корабоплаването в Ормузкия пролив. Представител на иранското външно министерство освен това заяви, че Иран няма да отвори Ормузкия пролив веднага след постигането на споразумение с Оман за безопасен маршрут през водите на пролива, тъй като това не е достатъчно, съобщи външното министерство на страната.

Тръмп твърди, че вече е постигнато споразумение за Ормузкия проток, след което страните възнамеряват да обсъдят ядрената програма на Иран.

По думите на Тръмп, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самият Иран са поискали от Вашингтон да се въздържи от нов удар. Американските военни са били готови да започнат атаката „буквално в тези същите минути“, но съюзниците са поискали да се даде шанс на преговорите.

„Очертава се сделка. Сделката предстои. Можем да направим това във всеки един момент, когато поискаме“, заяви Тръмп.

 

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Ключови думи:

Доналд Тръмп, Иран

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