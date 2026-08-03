Иран отрече да води нови преговори със САЩ

Президентът на САЩ Доналд Тръмп анонсира нов кръг преговори с Иран, но Техеран отрече.

„Преговорите ще започнат следобед. И ще видим дали това ще донесе резултати. Бих се радвал на такъв изход. Това ще спаси много животи и ще спести куп излишни сили и ресурси“, каза Тръмп на борда на Air Force One.

Иран обаче официално заяви, че не води преговори със САЩ, диалогът продължава само с Оман и той е по въпроса за корабоплаването в Ормузкия пролив. Представител на иранското външно министерство освен това заяви, че Иран няма да отвори Ормузкия пролив веднага след постигането на споразумение с Оман за безопасен маршрут през водите на пролива, тъй като това не е достатъчно, съобщи външното министерство на страната.

Тръмп твърди, че вече е постигнато споразумение за Ормузкия проток, след което страните възнамеряват да обсъдят ядрената програма на Иран.

По думите на Тръмп, Саудитска Арабия, ОАЕ, Катар и самият Иран са поискали от Вашингтон да се въздържи от нов удар. Американските военни са били готови да започнат атаката „буквално в тези същите минути“, но съюзниците са поискали да се даде шанс на преговорите.

„Очертава се сделка. Сделката предстои. Можем да направим това във всеки един момент, когато поискаме“, заяви Тръмп.