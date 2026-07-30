Външният министър на Иран се скара на Велислава Петрова

Външната министърка Велислава Петрова и иранският й колега Абас Арагчи са провели остър разговор по-рано днес.

От българското външно министерство разпратиха лаконично съобщение, че двамата министри едва ли не са си стиснали ръцете да продължават да развиват двустранния диалог между Иран и България. Говори се и за взаимно доверие и сътрудничество.

От иранска страна обаче станаха ясни още подробности от разговора, а именно, че Арагчи се е скарал на България и е поискал страната да преразгледа внимателно позицията си; че разполагането на американските самолети на САЩ е осъдително и неприемливо; че е възможно Иран да предприеме ответни действия.

Разговорът се е провел по инициатива на Велислава Петрова и идва на фона на разполагането на американските самолети в "Безмер" и предупреждението на Иран, че ще държи отговорни държавите, които подпомагат САЩ. Самото решение за разполагането на самолетите цистерни у нас до 1 октомври беше прието миналата седмица с гласовете на 136 депутати - 121 от ПБ и 15 от ДПС. Очакваше се машините да пристигнат миналия петък, но идването им изненадващо се отложи, докато в района на Безмер, където около 60% от гласовете отидоха за партията на Румен Радев, се провеждаше протест.

Според разпратеното до медиите съобщение от МВнР, Петрова е подчертала, че е изключено от територията на България да се осъществяват каквито и да било преки военни действия, свързани с конфликта в Близкия изток. Тя е посочила, че решението на Народното събрание е в съответствие с ангажиментите на България, поети в рамките на стратегическото двустранно сътрудничество със САЩ, и е прието в съответствие с Конституцията и действащото българско законодателство след официално искане от американската страна. По думите ѝ това по никакъв начин не означава промяна в подхода на България към Иран.

Петрова е изтъкнала и значението, което България отдава на установените добри отношения с Иран, като по думите ѝ, те са изградени на основата на взаимно доверие и дългогодишно сътрудничество. И е подчертала, че страната ни последователно апелира за незабавно прекратяване на военните действия и подновяване на разговорите за договаряне на примирие, което да създаде условия за постигането на устойчиво споразумение и трайно прекратяване на конфликта.

Накрая двамата министри са изразили готовност за активно продължаване и развитие на двустранния диалог между България и Иран.

По информация на ирански медии обаче разговорът е бил далеч по-остър. Иранският външен министър Абас Арагчи е казал, че "одобрението от страна на българското правителство на искането на САЩ да разположат военни самолети във военновъздушната база "Безмер" с цел подкрепа на военни операции от наша гледна точка е осъдително, неприемливо и противоречащо на традиционните и приятелски отношения между двете страни". Той е казал, че българското правителство трябва спешно да преразгледа това свое решение.

"Даването на позволение територията на една държава да бъде използвана от друга държава за извършване на акт на агресия срещу трета държава представлява акт на агресия", посочил иранският министър, цитирайки Член 3 от Резолюция 3314 на Общото събрание на ООН, в която се дава определение на термина "агресия".

В заключение иранският външен министър отново подчертал, че Ислямска република Иран няма да се поколебае да защити националните си интереси и сигурност срещу всякаква агресия или враждебни действия, като добави: "Всяка страна, която по какъвто и да е начин участва в извършването на военна атака срещу Иран, трябва да поеме отговорност за последствията от нея".