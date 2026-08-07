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Тръмп забрани родилния туризъм

Въвеждат се по-строги проверки при издаването на визи за бременни жени

07 Авг. 2026
ЕПА/БГНЕС

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа нови изпълнителни заповеди, с които цели да затегне правилата за предоставяне на автоматично американско гражданство по рождение и да ограничи т.нар. „родилен туризъм“. Мярката идва непосредствено след като Върховният съд на САЩ отхвърли предишния му опит за пълна отмяна на правото на гражданство по рождение ("jus soli") като противоконституционен.

Новите укази се фокусират върху по-стеснени категории чуждестранни граждани, които според администрацията на Тръмп не попадат под защитата на 14-ата поправка от Конституцията на САЩ.

Въвеждат се по-строги проверки при издаването на визи и на границата за бременни жени, за които има съмнения, че пътуват до САЩ с основна цел раждане и получаване на американски паспорт за детето. Забранява се отпускането на визи с такава цел, а комерсиалните схеми за организиране на подобни пътувания ще бъдат подлагани на наказателно преследване за измама.

Тръмп нарежда да не се издават документи за гражданство на деца, родени в САЩ от родители, които са чуждестранни лобисти, представители на чужди правителства или лица, определени като чужди агенти или членове на терористични организации.

Заповедта засяга и децата, родени в територии под управлението на САЩ, където автоматичното гражданство не е изрично уредено с федерален закон.

Според 14-ата поправка на Конституцията на САЩ, ратифицирана през 1868 г., всеки човек, роден на територията на страната и подлежащ на нейната юрисдикция, автоматично става американски гражданин. Върховният съд вече потвърди, че тази конституционна гаранция важи за почти всички родени в страната деца, включително за тези на недепортирани или временно пребиваващи имигранти.

По време на церемонията в Овалния кабинет Тръмп критикува решението на съда и заяви, че практиката да се купува гражданство чрез туризъм е „срамота“. Неговият заместник-началник на кабинета Стивън Милър допълни, че с новите укази „родилният туризъм е официално забранен“.

Правозащитни организации, сред които Американският съюз за граждански свободи (ACLU), веднага обявиха, че ще оспорят новите укази в съда, като подчертаха, че президентът няма правомощия да променя конституционните гаранции за гражданството чрез изпълнителни заповеди.

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Ключови думи:

родилен туризъм, Доналд Тръмп, САЩ

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